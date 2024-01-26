В субботу, 27 января, в 19-м туре Бундеслиги встретятся «Вердер» и «Фрайбург». Игра состоится в Бремене, начало – в 17:30 (мск).

«Вердер»

Команда Оле Вернера в минувшем туре преподнесла громкую сенсацию, обыграв «Баварию» на ее поле – 1:0. Теперь в активе «Вердера» 5 побед при 5 ничейных матчах и 8 поражений.

С 20 очками бременцы занимают 13-е место, находясь на комфортном расстоянии в 9 баллов от зоны переходных матчей. Разница мячей – 25:31.

Последние результаты «Вердера» в Бундеслиге:

«Фрайбург»

У «Фрайбурга» после 18 туров следующие показатели: 8 побед, 4 ничьи и 6 поражений, 24 забитых и 28 пропущенных мячей. Коллективу Кристиана Штрайха при хорошей игре вполне по силам войти в еврокубковую шестерку. Сейчас «Фрайбург» занимает 7-е место с 28 очками, но уступает идущему на 6-й позиции «Айнтрахту» только по дополнительным показателям.

Предыдущие результаты «Фрай бурга» в Бундеслиге:

Личные встречи

Результаты 5 личных встреч команд в Бундеслиге:

Прогноз на матч «Вердер» – «Фрайбург»

«Фрайбург» удачно играет против «Вердера», но бременцы, окрыленные победой над «Баварией», при поддержке болельщиков наверняка дадут бой. Наш прогноз – «Обе забьют» с коэффициентом 1.62.