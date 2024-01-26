В субботу, 27 января, в 19-м туре Бундеслиги встретятся «Вердер» и «Фрайбург». Игра состоится в Бремене, начало – в 17:30 (мск).
«Вердер»
Команда Оле Вернера в минувшем туре преподнесла громкую сенсацию, обыграв «Баварию» на ее поле – 1:0. Теперь в активе «Вердера» 5 побед при 5 ничейных матчах и 8 поражений.
С 20 очками бременцы занимают 13-е место, находясь на комфортном расстоянии в 9 баллов от зоны переходных матчей. Разница мячей – 25:31.
Последние результаты «Вердера» в Бундеслиге:
- 21.01.24 «Бавария» – «Вердер» – 0:1;
- 14.01.24 «Бохум» – «Вердер» – 1:1;
- 19.12.23 «Вердер» – РБ «Лейпциг» – 1:1.
«Фрайбург»
У «Фрайбурга» после 18 туров следующие показатели: 8 побед, 4 ничьи и 6 поражений, 24 забитых и 28 пропущенных мячей. Коллективу Кристиана Штрайха при хорошей игре вполне по силам войти в еврокубковую шестерку. Сейчас «Фрайбург» занимает 7-е место с 28 очками, но уступает идущему на 6-й позиции «Айнтрахту» только по дополнительным показателям.
Предыдущие результаты «Фрай бурга» в Бундеслиге:
- 20.01.24 «Фрайбург» – «Хоффенхайм» – 3:2;
- 13.01.24 «Фрайбург» – «Унион» – 0:0;
- 20.12.23 «Хайденхайм» – «Фрайбург» – 3:2.
Личные встречи
Результаты 5 личных встреч команд в Бундеслиге:
- 26.08.23 «Фрайбург» – «Вердер» – 1:0;
- 16.04.23 «Вердер» – «Фрайбург» – 1:2;
- 22.10.22 «Фрайбург» – «Вердер» – 2:0;
- 13.02.21 «Вердер» – «Фрайбург» – 0:0;
- 17.10.20 «Фрайбург» – «Вердер» – 1:1.
Прогноз на матч «Вердер» – «Фрайбург»
«Фрайбург» удачно играет против «Вердера», но бременцы, окрыленные победой над «Баварией», при поддержке болельщиков наверняка дадут бой. Наш прогноз – «Обе забьют» с коэффициентом 1.62.