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    • «Вердер» – «Фрайбург»: прогноз на матч 19 тура Бундеслиги, 27 января

    «Вердер» – «Фрайбург»: прогноз на матч 19 тура Бундеслиги, 27 января

    В субботу, 27 января, в 19-м туре Бундеслиги встретятся «Вердер» и «Фрайбург». Игра состоится в Бремене, начало – в 17:30 (мск).

    «Вердер»

    Команда Оле Вернера в минувшем туре преподнесла громкую сенсацию, обыграв «Баварию» на ее поле – 1:0. Теперь в активе «Вердера» 5 побед при 5 ничейных матчах и 8 поражений.

    С 20 очками бременцы занимают 13-е место, находясь на комфортном расстоянии в 9 баллов от зоны переходных матчей. Разница мячей – 25:31.

    Последние результаты «Вердера» в Бундеслиге:

    • 21.01.24 «Бавария» – «Вердер» – 0:1;
    • 14.01.24 «Бохум» – «Вердер» – 1:1;
    • 19.12.23 «Вердер» – РБ «Лейпциг» – 1:1.

    «Фрайбург»

    У «Фрайбурга» после 18 туров следующие показатели: 8 побед, 4 ничьи и 6 поражений, 24 забитых и 28 пропущенных мячей. Коллективу Кристиана Штрайха при хорошей игре вполне по силам войти в еврокубковую шестерку. Сейчас «Фрайбург» занимает 7-е место с 28 очками, но уступает идущему на 6-й позиции «Айнтрахту» только по дополнительным показателям.

    Предыдущие результаты «Фрай бурга» в Бундеслиге:

    Личные встречи

    Результаты 5 личных встреч команд в Бундеслиге:

    • 26.08.23 «Фрайбург» – «Вердер» – 1:0;
    • 16.04.23 «Вердер» – «Фрайбург» – 1:2;
    • 22.10.22 «Фрайбург» – «Вердер» – 2:0;
    • 13.02.21 «Вердер»«Фрайбург» – 0:0;
    • 17.10.20 «Фрайбург» – «Вердер» – 1:1.

    Прогноз на матч «Вердер» – «Фрайбург»

    «Фрайбург» удачно играет против «Вердера», но бременцы, окрыленные победой над «Баварией», при поддержке болельщиков наверняка дадут бой. Наш прогноз – «Обе забьют» с коэффициентом 1.62.

    Источник: «Бомбардир»

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