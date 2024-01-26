В субботу, 27 января, в 19-м туре Бундеслиги встретятся «Вольфсбург» и сражающийся за выживание «Кельн». Команды сыграют в Вольфсбурге, начало – в 17:30 (мск).

«Вольфсбург»

В 18 турах «Вольфсбург» добыл 6 побед, 3 ничьи и потерпел 9 поражений при разнице забитых и пропущенных мячей 22:29. Такой результат позволяют «Вольфсбургу» с 21 очком находиться в середине таблицы чемпионата – на 11-й строчке. От зоны Лиги конференций подопечные Нико Ковача отстают на 7 баллов.

Последние результаты «Вольфсбурга» в Бундеслиге:

«Кельн»

«Кельн» имеет наихудший показатель забитых мячей в лиге – 11 при 33 пропущенных. Команда, ведомая Тимо Шульцем, проиграла 11 матчей, лишь в 2 играх победив и 5 раз сыграла вничью. Последняя победа команды датирована 1 декабря прошлого года – над «Дармштадтом» (1:0).

Предыдущие результаты «Кельна» в Бундеслиге:

Личные встречи

Результаты последних 5 очных встреч команд в Бундеслиге:

Прогноз на матч «Вольфсбург» – «Кельн»

Команды стабильно чередуют результативные матчи с засушливыми, сейчас как раз очередь второго варианта. С учетом отвратительной результативности «Кельна» наш прогноз – ТМ (2,5) за коэффициент 1.97.