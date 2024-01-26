В субботу, 27 января, в 19-м туре Бундеслиги встретятся «Вольфсбург» и сражающийся за выживание «Кельн». Команды сыграют в Вольфсбурге, начало – в 17:30 (мск).
«Вольфсбург»
В 18 турах «Вольфсбург» добыл 6 побед, 3 ничьи и потерпел 9 поражений при разнице забитых и пропущенных мячей 22:29. Такой результат позволяют «Вольфсбургу» с 21 очком находиться в середине таблицы чемпионата – на 11-й строчке. От зоны Лиги конференций подопечные Нико Ковача отстают на 7 баллов.
Последние результаты «Вольфсбурга» в Бундеслиге:
- 20.01.24 «Хайденхайм» – «Вольфсбург» – 1:1;
- 13.01.24 «Майнц» – «Вольфсбург» – 1:1;
- 20.12.23 «Вольфсбург» – «Бавария» – 1:2.
«Кельн»
«Кельн» имеет наихудший показатель забитых мячей в лиге – 11 при 33 пропущенных. Команда, ведомая Тимо Шульцем, проиграла 11 матчей, лишь в 2 играх победив и 5 раз сыграла вничью. Последняя победа команды датирована 1 декабря прошлого года – над «Дармштадтом» (1:0).
Предыдущие результаты «Кельна» в Бундеслиге:
- 20.01.24 «Кельн» – «Боруссия» Д – 0:4;
- 13.01.24 «Кельн» – «Хайденхайм» – 1:1;
- 20.12.23 «Унион» – «Кельн» – 2:0.
Личные встречи
Результаты последних 5 очных встреч команд в Бундеслиге:
- 26.08.23 «Кельн» – «Вольфсбург» – 1:2;
- 25.02.23 «Кельн» – «Вольфсбург» – 0:2;
- 03.09.22 «Вольфсбург» – «Кельн» – 2:4;
- 07.05.22 «Кельн» – «Вольфсбург» – 0:1;
- 15.12.21 «Вольфсбург» – «Кельн» – 2:3.
Прогноз на матч «Вольфсбург» – «Кельн»
Команды стабильно чередуют результативные матчи с засушливыми, сейчас как раз очередь второго варианта. С учетом отвратительной результативности «Кельна» наш прогноз – ТМ (2,5) за коэффициент 1.97.