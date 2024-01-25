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    • Овчинников определил четырех тренеров, «перевернувших» российский футбол

    Овчинников определил четырех тренеров, «перевернувших» российский футбол

    Начальник отдела подготовки тренеров Академии РФС Сергей Овчинников выделил специалистов, оказавших большое влияние на футбол в России.

    – Можете перечислить фамилии иностранных тренеров, которые «перевернули» российский футбол?

    – В первую очередь назвал бы Гуса Хиддинка, который перевернул и отношение к футболистам, и отношение футболистов к делу. Он применил более европейский подход, стало больше доверия, и игроки отплатили за это той же монетой, добившись хороших результатов на Евро-2008. В это же время были победы в еврокубках.

    «Зенит» с Диком Адвокатом выиграл Кубок УЕФА. Ранее это сделал Валерий Газзаев, которого тоже нужно выделить. Он тоже практиковал скорее европейский подход в отношении футболистов.

    Еще одним тренером, перевернувшим наш футбол, стал Юрий Семин. Это стабильность достижения результата в любых ситуациях, в любых командах. Семин – глыба отечественного тренерского цеха.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 12:26
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    Комментарии (2)
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    MaxRnD
    1706176488
    Хорошо быть стабильными и титулованными в столичных клубах из первой пятёрки, в которых нет никаких проблем с финансированием, а вот прийти, как Бердыев, на бобы в нищий, периферийный клуб с последнего места, вытащить его из стыков, взять с ним на следующий год серебро и затем в ЛЧ обыграть Баварию, тут у всех "стабильных" сразу обнаруживается недостаточная толщина стенок кишечника
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