Овчинников определил четырех тренеров, «перевернувших» российский футбол

Начальник отдела подготовки тренеров Академии РФС Сергей Овчинников выделил специалистов, оказавших большое влияние на футбол в России.

– Можете перечислить фамилии иностранных тренеров, которые «перевернули» российский футбол?

– В первую очередь назвал бы Гуса Хиддинка, который перевернул и отношение к футболистам, и отношение футболистов к делу. Он применил более европейский подход, стало больше доверия, и игроки отплатили за это той же монетой, добившись хороших результатов на Евро-2008. В это же время были победы в еврокубках.

«Зенит» с Диком Адвокатом выиграл Кубок УЕФА. Ранее это сделал Валерий Газзаев, которого тоже нужно выделить. Он тоже практиковал скорее европейский подход в отношении футболистов.

Еще одним тренером, перевернувшим наш футбол, стал Юрий Семин. Это стабильность достижения результата в любых ситуациях, в любых командах. Семин – глыба отечественного тренерского цеха.