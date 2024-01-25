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    Капелло назвал лучшего тренера в мире

    Экс-тренер сборной России Фабио Капелло высоко оценил работу Карло Анчелотти.

    «Он номер один в мире. Однозначно. Карло побеждал везде, где работал. Очень сложно выиграть столько, сколько выиграл Анчелотти.

    В чем его секрет? Он умен. У него нет системы, все зависит от игроков. Умение подстраиваться – признак ума. Нельзя всегда играть в одном стиле», – сказал Капелло.

    • Анчелотти – единственный тренер, выигравший чемпионаты Англии, Испании, Италии, Германии и Франции.
    • Итальянец 4 раза становился победителем Лиги чемпионов – это рекорд.

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    Источник: Marca

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    Комментарии (3)
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    Дубина
    1706170758
    А Сережка Семак????
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    СпорЦмен
    1706175040
    Абаскаль! :)))
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