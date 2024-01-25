Капелло назвал лучшего тренера в мире

Экс-тренер сборной России Фабио Капелло высоко оценил работу Карло Анчелотти.

«Он номер один в мире. Однозначно. Карло побеждал везде, где работал. Очень сложно выиграть столько, сколько выиграл Анчелотти.

В чем его секрет? Он умен. У него нет системы, все зависит от игроков. Умение подстраиваться – признак ума. Нельзя всегда играть в одном стиле», – сказал Капелло.