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    • «Айнтрахт» – «Майнц»: прогноз на матч 19 тура Бундеслиги, 26 января

    «Айнтрахт» – «Майнц»: прогноз на матч 19 тура Бундеслиги, 26 января

    В пятницу, 26 января, в 19-м туре Бундеслиги встретятся находящийся в еврокубковой зоне «Айнтрахт» и балансирующий на грани вылета «Майнц». Игра пройдет во Франкфурте-на-Майне, начало – в 22:30 (мск).

    «Айнтрахт»

    Команда Дино Топпмеллера занимает 6-е место в таблице, набрав 28 очков. «Айнтрахт» одержал 7 побед, столько же раз сыграл вничью и 4 игры проиграл. Разница мячей 29:22.

    Последние результаты «Айнтрахта» в Бундеслиге:

    • 20.01.24 «Дармштадт 98» – «Айнтрахт» – 2:2;
    • 13.01.24 РБ «Лейпциг» – «Айнтрахт» – 0:1;
    • 20.12.23 «Айнтрахт» – «Боруссия» М – 2:1.

    «Майнц»

    «Майнц» в 17 сыгранных матчах победил всего лишь 1 раз, 8 поединков проиграл и 8 раз сыграл вничью. Набрав всего 11 очков, команда Яна Зиверта находится на 16-м месте – это зона переходных матчей.

    Разница мячей – 14:29. Меньше забивает только «Кельн», зато по надежности обороны «Майнц» входит в топ-8 команд.

    Предыдущие результаты «Майнца» в Бундеслиге:

    Личные встречи

    Результаты 5 предыдущих встреч команд в Бундеслиге:

    • 27.08.23 «Майнц» – «Айнтрахт» – 1:1;
    • 13.05.23 «Айнтрахт» – «Майнц» – 3:0;
    • 13.11.22 «Майнц» – «Айнтрахт» – 1:1;
    • 14.05.22 «Майнц» – «Айнтрахт» – 2:2;
    • 18.12.21 «Айнтрахт» – «Майнц» – 1:0.

    Прогноз на матч «Айнтрахт» – «Майнц»

    На данном этапе «Майнц» не является тем соперником, который сможет создать проблемы франкфуртцам на их поле. Наш прогноз – победа «Айнтрахта» с коэффициентом 1.95.

    Источник: «Бомбардир»

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