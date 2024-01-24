Нобоа рассказал, в каком качестве хочет вернуться в Россию

Полузащитник Кристиан Нобоа планирует вернуться в Россию. Сегодня он перешел из «Сочи» в «Эмелек».
«Я буду вспоминать Россию с ностальгией. Я провел и прожил тут очень красивые моменты, выиграл много матчей, которые войдут в историю!
Я бы хотел вернуться сюда в качестве тренера‑скаута или журналиста. Но сначала мне нужно учиться, а потом обязательно посмотрим», – сказал эквадорец.
- У 38-летнего Нобоа был контракт с «Сочи» до лета.
- Нобоа с России с 2007 года (с перерывом на несколько месяцев в ПАОКе в 2015 году).
- Кристиан трижды выигрывал РПЛ (с «Рубином» и «Зенитом»).