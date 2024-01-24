Нобоа рассказал, в каком качестве хочет вернуться в Россию

Полузащитник Кристиан Нобоа планирует вернуться в Россию. Сегодня он перешел из «Сочи» в «Эмелек».

«Я буду вспоминать Россию с ностальгией. Я провел и прожил тут очень красивые моменты, выиграл много матчей, которые войдут в историю!

Я бы хотел вернуться сюда в качестве тренера‑скаута или журналиста. Но сначала мне нужно учиться, а потом обязательно посмотрим», – сказал эквадорец.