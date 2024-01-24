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    Нобоа рассказал, в каком качестве хочет вернуться в Россию

    Полузащитник Кристиан Нобоа планирует вернуться в Россию. Сегодня он перешел из «Сочи» в «Эмелек».

    «Я буду вспоминать Россию с ностальгией. Я провел и прожил тут очень красивые моменты, выиграл много матчей, которые войдут в историю!

    Я бы хотел вернуться сюда в качестве тренера‑скаута или журналиста. Но сначала мне нужно учиться, а потом обязательно посмотрим», – сказал эквадорец.

    • У 38-летнего Нобоа был контракт с «Сочи» до лета.
    • Нобоа с России с 2007 года (с перерывом на несколько месяцев в ПАОКе в 2015 году).
    • Кристиан трижды выигрывал РПЛ (с «Рубином» и «Зенитом»).

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    Источник: «Матч ТВ»

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