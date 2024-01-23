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    • Нобоа договорился с «Сочи» об уходе – игрок покидает Россию спустя 17 лет

    Нобоа договорился с «Сочи» об уходе – игрок покидает Россию спустя 17 лет

    Полузащитник Кристиан Нобоа договорился с «Сочи» об уходе этой зимой. Эквадорец возвращается в родной «Эмелек».

    • У 38-летнего Нобоа контракт с «Сочи» до лета.
    • Нобоа с России с 2007 года (с перерывом на несколько месяцев в ПАОКе в 2015 году).
    • Кристиан трижды выигрывал РПЛ.

    «Пока точно не ясно, как именно это произойдет: через символический трансфер, аренду или разрыв договора. Но принциипальное решение руководством «Сочи» уже принято, дело осталось за малым.

    Вскоре Кристиан покинет Россию и вернется на родину в клуб, где он когда-то начинал свою профессиональную карьеру», – написал источник.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    Сегодня, 21:55
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    Комментарии (3)
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1706036442
    Заработал в России на всю оставшуюся жизнь. Можно и отчаливать. Гыгыгы
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    alefreddy
    1706037150
    можно бамбук курить на пляже
    Ответить
    Александр-Каратеев-yandex
    1706037566
    Достойную карьеру сделал в России. Легенда РПЛ.
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