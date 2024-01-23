Нобоа договорился с «Сочи» об уходе – игрок покидает Россию спустя 17 лет

Полузащитник Кристиан Нобоа договорился с «Сочи» об уходе этой зимой. Эквадорец возвращается в родной «Эмелек».

У 38-летнего Нобоа контракт с «Сочи» до лета.

Нобоа с России с 2007 года (с перерывом на несколько месяцев в ПАОКе в 2015 году).

Кристиан трижды выигрывал РПЛ.

«Пока точно не ясно, как именно это произойдет: через символический трансфер, аренду или разрыв договора. Но принциипальное решение руководством «Сочи» уже принято, дело осталось за малым.

Вскоре Кристиан покинет Россию и вернется на родину в клуб, где он когда-то начинал свою профессиональную карьеру», – написал источник.