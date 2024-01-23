Булыкин отметил способность «Зенита» усиливаться до бесконечности

Бывший нападающий «Локомотива» и «Динамо» Дмитрий Булыкин высказался о трансферной политике «Зенита» в связи с возможным переходом в петербургский клуб защитника железнодорожников Наира Тикнизяна.
«Если у клуба есть деньги, то почему не купить качественного игрока. При наличии финансовых возможностей можно брать любых понравившихся исполнителей. Думаю, что питерцы могут усиливаться до бесконечности», – сказал Булыкин.
- Этой зимой в «Зенит» перешли 25-летний нападающий Артур из «Палмейраса», 26-летний полузащитник Ильзат Ахметов из «Краснодара», 26-летний защитник Нино из «Флуминенсе» и 17-летний полузащитник Педро из «Коринтианса».
- 20-летний защитник Роберт Ренан отдан «Зенитом» в аренду в «Интернасьонал», а 30-летний защитник Дмитрий Чистяков отправился в аренду в «Сочи».