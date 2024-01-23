Булыкин отметил способность «Зенита» усиливаться до бесконечности

Бывший нападающий «Локомотива» и «Динамо» Дмитрий Булыкин высказался о трансферной политике «Зенита» в связи с возможным переходом в петербургский клуб защитника железнодорожников Наира Тикнизяна.

«Если у клуба есть деньги, то почему не купить качественного игрока. При наличии финансовых возможностей можно брать любых понравившихся исполнителей. Думаю, что питерцы могут усиливаться до бесконечности», – сказал Булыкин.