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    • Булыкин отметил способность «Зенита» усиливаться до бесконечности

    Булыкин отметил способность «Зенита» усиливаться до бесконечности

    Бывший нападающий «Локомотива» и «Динамо» Дмитрий Булыкин высказался о трансферной политике «Зенита» в связи с возможным переходом в петербургский клуб защитника железнодорожников Наира Тикнизяна.

    «Если у клуба есть деньги, то почему не купить качественного игрока. При наличии финансовых возможностей можно брать любых понравившихся исполнителей. Думаю, что питерцы могут усиливаться до бесконечности», – сказал Булыкин.

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    Источник: Vprognoze.ru

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    Сегодня, 13:44
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    Комментарии (8)
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    Napaleon Banapart
    1706006932
    До бесконечности невозможно. Что нибудь треснет...
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    The only one
    1706007809
    Не до бесконечности, а до закрытия газового крана.
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    СпорЦмен
    1706008618
    Зенит бесконечности. Таноса в тренеры.
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