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    • «Гранада» – «Атлетико»: прогноз на матч 21 тура чемпионата Испании, 22 января

    «Гранада» – «Атлетико»: прогноз на матч 21 тура чемпионата Испании, 22 января

    «Гранада» и «Атлетико» сыграют в матче 21 тура чемпионата Испании. Встреча состоится в понедельник, 22 января, и начнется в 23:00 по московскому времени.

    «Гранада»

    Команда с 11 баллами занимает предпоследнее место в турнирной таблице, имеет в своем активе 2 победы, 5 ничьих и 13 поражений, 22 забитых и 41 пропущенный мяч. В последних 3 играх «Гранада» продемонстрировала следующие результаты:

    «Атлетико»

    Подопечные Симеоне идут на 5 месте с 38 очками, команда выиграла 12 раз, в 2 встречах сыграла вничью и потерпела 5 поражений. «Атлетико» забил 39 голов и пропустил 23 мяча. В 3 последних матчах команда продемонстрировала следующие результаты:

    Личные встречи

    В 3 последних очных встречах команд зафиксированы следующие результаты:

    • 14.08.23 «Атлетико» – «Гранада» 3:1;
    • 20.04.22 «Атлетико» – «Гранада» 0:0;
    • 22.12.21 «Гранада» – «Атлетико» 2:1.

    Прогноз на матч «Гранада» – «Атлетико»

    Гости выглядят предпочтительнее хозяев поля. Наверняка подопечные Симеоне возьмут три очка в этом поединке. Наш прогноз – победа «Атлетико» (1.77).

    Источник: «Бомбардир»

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