«Гранада» и «Атлетико» сыграют в матче 21 тура чемпионата Испании. Встреча состоится в понедельник, 22 января, и начнется в 23:00 по московскому времени.
«Гранада»
Команда с 11 баллами занимает предпоследнее место в турнирной таблице, имеет в своем активе 2 победы, 5 ничьих и 13 поражений, 22 забитых и 41 пропущенный мяч. В последних 3 играх «Гранада» продемонстрировала следующие результаты:
- 13.01.24 «Бетис» – «Гранада» 1:0;
- 03.01.24 «Гранада» – «Кадис» 2:0;
- 19.12.23 «Гранада» – «Севилья» 0:3.
«Атлетико»
Подопечные Симеоне идут на 5 месте с 38 очками, команда выиграла 12 раз, в 2 встречах сыграла вничью и потерпела 5 поражений. «Атлетико» забил 39 голов и пропустил 23 мяча. В 3 последних матчах команда продемонстрировала следующие результаты:
- 18.01.24 «Атлетико» – «Реал» 4:2;
- 10.01.24 «Реал» – «Атлетико» 5:3;
- 06.01.24 «Луго» – «Атлетико» 1:3.
Личные встречи
В 3 последних очных встречах команд зафиксированы следующие результаты:
- 14.08.23 «Атлетико» – «Гранада» 3:1;
- 20.04.22 «Атлетико» – «Гранада» 0:0;
- 22.12.21 «Гранада» – «Атлетико» 2:1.
Прогноз на матч «Гранада» – «Атлетико»
Гости выглядят предпочтительнее хозяев поля. Наверняка подопечные Симеоне возьмут три очка в этом поединке. Наш прогноз – победа «Атлетико» (1.77).