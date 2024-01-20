«Гранада» и «Атлетико» сыграют в матче 21 тура чемпионата Испании. Встреча состоится в понедельник, 22 января, и начнется в 23:00 по московскому времени.

«Гранада»

Команда с 11 баллами занимает предпоследнее место в турнирной таблице, имеет в своем активе 2 победы, 5 ничьих и 13 поражений, 22 забитых и 41 пропущенный мяч. В последних 3 играх «Гранада» продемонстрировала следующие результаты:

«Атлетико»

Подопечные Симеоне идут на 5 месте с 38 очками, команда выиграла 12 раз, в 2 встречах сыграла вничью и потерпела 5 поражений. «Атлетико» забил 39 голов и пропустил 23 мяча. В 3 последних матчах команда продемонстрировала следующие результаты:

Личные встречи

В 3 последних очных встречах команд зафиксированы следующие результаты:

14.08.23 «Атлетико» – «Гранада» 3:1;

20.04.22 «Атлетико» – «Гранада» 0:0;

22.12.21 «Гранада» – «Атлетико» 2:1.

Прогноз на матч «Гранада» – «Атлетико»

Гости выглядят предпочтительнее хозяев поля. Наверняка подопечные Симеоне возьмут три очка в этом поединке. Наш прогноз – победа «Атлетико» (1.77).