Завершится 18-й тур Бундеслиги в воскресенье, 21 января, матчем «Боруссия» М – «Аугсбург». Игра пройдет в Менхенгладбахе, начало – в 19:30 (мск).

«Боруссия» М

Набранные в первом круге 20 очков пока не позволяют команде Херардо Сеоане претендовать на еврокубки в следующем сезоне. «Боруссия» на 7 баллов отстает от 6-го места, дающего путевку в Лигу конференций. В матчах с участием команды Сеоане зафиксировано 70 мячей (34 забили, 36 пропустили) – наибольший показатель в лиге.

Последние результаты «Боруссии» в Бундеслиге:

14.01.24 «Боруссия» М – «Штутгарт» – 3:1;

20.12.23 «Айнтрахт» Ф – «Боруссия» М – 2:1;

15.12.23 «Боруссия» М – «Вердер» – 2:2.

«Аугсбург»

«Аугсбург» проиграл 3 из 4 последних игр, еще 1 матч завершился вничью. Отрыв от 16-го места (стыковые матчи за выживание) составляет 7 очков. Но тенденция для команды Йесса Торупа настораживающая.

Предыдущие результаты «Аугсбурга» в Бундеслиге:

Личные встречи

Результаты последних 5 встреч команд в Бундеслиге:

19.08.23 «Аугсбург» – «Боруссия» М – 4:4;

27.05.23 «Боруссия» М – «Аугсбург» – 2:0;

26.01.23 «Аугсбург» – «Боруссия» М – 1:0;

12.02.22 «Боруссия» М – «Аугсбург» – 3:2;

18.09.21 «Аугсбург» – «Боруссия» М – 1:0.

Прогноз на матч «Боруссия» М – «Аугсбург»

Приблизительное равенство команд с поправкой на более удачную и результативную игру хозяев. Наш прогноз – индивидуальный тотал «Боруссии» М больше (1,5) гола с коэффициентом 1.70.