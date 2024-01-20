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    • «Боруссия» М – «Аугсбург»: прогноз на матч 18 тура Бундеслиги, 21 января

    «Боруссия» М – «Аугсбург»: прогноз на матч 18 тура Бундеслиги, 21 января

    Завершится 18-й тур Бундеслиги в воскресенье, 21 января, матчем «Боруссия» М – «Аугсбург». Игра пройдет в Менхенгладбахе, начало – в 19:30 (мск).

    «Боруссия» М

    Набранные в первом круге 20 очков пока не позволяют команде Херардо Сеоане претендовать на еврокубки в следующем сезоне. «Боруссия» на 7 баллов отстает от 6-го места, дающего путевку в Лигу конференций. В матчах с участием команды Сеоане зафиксировано 70 мячей (34 забили, 36 пропустили) – наибольший показатель в лиге.

    Последние результаты «Боруссии» в Бундеслиге:

    • 14.01.24 «Боруссия» М – «Штутгарт» – 3:1;
    • 20.12.23 «Айнтрахт» Ф – «Боруссия» М – 2:1;
    • 15.12.23 «Боруссия» М – «Вердер» – 2:2.

    «Аугсбург»

    «Аугсбург» проиграл 3 из 4 последних игр, еще 1 матч завершился вничью. Отрыв от 16-го места (стыковые матчи за выживание) составляет 7 очков. Но тенденция для команды Йесса Торупа настораживающая.

    Предыдущие результаты «Аугсбурга» в Бундеслиге:

    • 13.01.24 «Аугсбург» – «Байер» – 0:1;
    • 20.12.23 «Штутгарт» – «Аугсбург» – 3:0;
    • 16.12.23 «Аугсбург» – «Боруссия» Д – 1:1.

    Личные встречи

    Результаты последних 5 встреч команд в Бундеслиге:

    • 19.08.23 «Аугсбург» – «Боруссия» М – 4:4;
    • 27.05.23 «Боруссия» М – «Аугсбург» – 2:0;
    • 26.01.23 «Аугсбург» – «Боруссия» М – 1:0;
    • 12.02.22 «Боруссия» М – «Аугсбург» – 3:2;
    • 18.09.21 «Аугсбург» – «Боруссия» М – 1:0.

    Прогноз на матч «Боруссия» М – «Аугсбург»

    Приблизительное равенство команд с поправкой на более удачную и результативную игру хозяев. Наш прогноз – индивидуальный тотал «Боруссии» М больше (1,5) гола с коэффициентом 1.70.

    Источник: «Бомбардир»

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