В воскресенье, 21 января, в 18-м туре Бундеслиги встретятся чемпион прошлого сезона, мюнхенская «Бавария», и бременский «Вердер». «Бавария» сейчас занимает 2-е место в турнирной таблице, «Вердер» идет 13-м. Команды сыграют в Мюнхене, начало – в 17:30 (мск).
«Бавария»
Хозяева поля набрали уже 41 очко, отстают от лидера чемпионата, леверкузенского «Байера», на 4 очка, имея игру в запасе. Разница мячей 52:15 – лучший результат в лиге. Команда Томаса Тухеля проиграла всего один раз в чемпионате, победив в 13 играх и 2 матча сведя вничью.
Последние результаты «Баварии» в Бундеслиге:
- 12.01.24 «Бавария» – «Хоффенхайм» – 3:0
- 20.12.23 «Вольфсбург» – «Бавария» – 1:2
- 17.12.23 «Бавария» – «Штутгарт» – 3:0.
«Вердер»
«Вердер» в сыгранных 17 матчах набрал 17 очков. Подопечные Оле Вернера одержали победы в 4 играх чемпионата, 5 встреч завершили вничью и потерпели 8 поражений.
Предыдущие результаты «Вердера» в Бундеслиге:
- 14.01.24 «Бохум» – «Вердер» – 1:1;
- 19.12.23 «Вердер» – РБ «Лейпциг» – 1:1;
- 15.12.23 «Боруссия» М – «Вердер» – 2:2.
Личные встречи
Результаты 5 личных встреч команд в Бундеслиге:
- 19.08.23 «Вердер» – «Бавария» – 0:4;
- 07.05.23 «Вердер» – «Бавария» – 1:2;
- 09.11.22 «Бавария» – «Вердер» – 6:1;
- 13.03.21 «Вердер» – «Бавария» – 1:3;
- 21.11.20 «Бавария» – «Вердер» – 1:1.
Прогноз на матч «Бавария» – «Вердер»
Мощная игра «Баварии» в атаке не оставит шансов «Вердеру». Наша ставка – победа «Баварии» с форой (-2,5) с коэффициентом 1.78.