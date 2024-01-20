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    • «Бавария» – «Вердер»: прогноз на матч 18 тура Бундеслиги, 21 января

    «Бавария» – «Вердер»: прогноз на матч 18 тура Бундеслиги, 21 января

    В воскресенье, 21 января, в 18-м туре Бундеслиги встретятся чемпион прошлого сезона, мюнхенская «Бавария», и бременский «Вердер». «Бавария» сейчас занимает 2-е место в турнирной таблице, «Вердер» идет 13-м. Команды сыграют в Мюнхене, начало – в 17:30 (мск).

    «Бавария»

    Хозяева поля набрали уже 41 очко, отстают от лидера чемпионата, леверкузенского «Байера», на 4 очка, имея игру в запасе. Разница мячей 52:15 – лучший результат в лиге. Команда Томаса Тухеля проиграла всего один раз в чемпионате, победив в 13 играх и 2 матча сведя вничью.

    Последние результаты «Баварии» в Бундеслиге:

    «Вердер»

    «Вердер» в сыгранных 17 матчах набрал 17 очков. Подопечные Оле Вернера одержали победы в 4 играх чемпионата, 5 встреч завершили вничью и потерпели 8 поражений.

    Предыдущие результаты «Вердера» в Бундеслиге:

    • 14.01.24 «Бохум» – «Вердер» – 1:1;
    • 19.12.23 «Вердер» – РБ «Лейпциг» – 1:1;
    • 15.12.23 «Боруссия» М – «Вердер» – 2:2.

    Личные встречи

    Результаты 5 личных встреч команд в Бундеслиге:

    • 19.08.23 «Вердер» – «Бавария» – 0:4;
    • 07.05.23 «Вердер» – «Бавария» – 1:2;
    • 09.11.22 «Бавария» – «Вердер» – 6:1;
    • 13.03.21 «Вердер» – «Бавария» – 1:3;
    • 21.11.20 «Бавария» – «Вердер» – 1:1.

    Прогноз на матч «Бавария» – «Вердер»

    Мощная игра «Баварии» в атаке не оставит шансов «Вердеру». Наша ставка – победа «Баварии» с форой (-2,5) с коэффициентом 1.78.

    Источник: «Бомбардир»

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