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    • «Лечче» – «Ювентус»: прогноз на матч итальянской Серии А, 13 января

    «Лечче» – «Ювентус»: прогноз на матч итальянской Серии А, 13 января

    В воскресенье, 21 января на «Виа дель Маре» состоится матч 21 тура итальянской Серии А. Местный «Лечче» будет принимать «Ювентус». Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени.

    «Лечче»

    Команда Роберто Д’Аверсы переживает определенный кризис – ни одной победы в четырех турах кряду. Впрочем, нужно признать, что у «Лечче» очень непростой календарь. На упомянутом отрезке парни Д’Аверсы встретились с «Лацио», «Аталантой», «Интером» и «Кальяри» (одна ничья, три поражения).

    «Ювентус»

    «Ювентус» может воспользоваться ситуацией и по крайней мере временно возглавить таблицу Серии А («Интер» отправился в Саудовскую Аравию на турнир за Суперкубок Италии). Подопечные Массимилиано Аллегри набрали прекрасную форму и штампуют победу за победой, являя собой реальных претендентов на Скудетто.

    Личные встречи

    Три последних очных поединка команд завершились следующим образом:

    • 26.09.2023 «Ювентус» – «Лечче» 1:0
    • 03.05.2023 «Ювентус» – «Лечче» 2:1
    • 29.10.2022 «Лечче» – «Ювентус» 0:1

    Прогноз на матч «Лечче» – «Ювентус»

    «Лечче» на своем поле – далеко не самый простой оппонент, но «Ювентус» в большом порядке, и мы считаем, что команда Макса Аллегри не упустит возможность забраться на вершину таблицы Серии А. Ставим на победу туринцев (1,65).

    Источник: «Бомбардир»

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