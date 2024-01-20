В воскресенье, 21 января на «Виа дель Маре» состоится матч 21 тура итальянской Серии А. Местный «Лечче» будет принимать «Ювентус». Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени.

«Лечче»

Команда Роберто Д’Аверсы переживает определенный кризис – ни одной победы в четырех турах кряду. Впрочем, нужно признать, что у «Лечче» очень непростой календарь. На упомянутом отрезке парни Д’Аверсы встретились с «Лацио», «Аталантой», «Интером» и «Кальяри» (одна ничья, три поражения).

«Ювентус» может воспользоваться ситуацией и по крайней мере временно возглавить таблицу Серии А («Интер» отправился в Саудовскую Аравию на турнир за Суперкубок Италии). Подопечные Массимилиано Аллегри набрали прекрасную форму и штампуют победу за победой, являя собой реальных претендентов на Скудетто.

Личные встречи

Три последних очных поединка команд завершились следующим образом:

26.09.2023 «Ювентус» – «Лечче» 1:0

03.05.2023 «Ювентус» – «Лечче» 2:1

29.10.2022 «Лечче» – «Ювентус» 0:1

Прогноз на матч «Лечче» – «Ювентус»

«Лечче» на своем поле – далеко не самый простой оппонент, но «Ювентус» в большом порядке, и мы считаем, что команда Макса Аллегри не упустит возможность забраться на вершину таблицы Серии А. Ставим на победу туринцев (1,65).