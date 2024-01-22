Аллегри допустил, что «Ювентус» сможет побороться за победу в Серии A с «Интером»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал гостевую победу над «Лечче» (3:0) в матче 21-го тура Серии A.

«Был момент во время игры, когда команда снизила уровень концентрации, что привело к появлению рискованных ситуаций. Может показаться, что это не так, но в случае пропущенного гола все усложняется, психологический импульс получает твой соперник.

Мы пытаемся привыкнуть к тому, чтобы побеждать как можно чаще. Есть моменты, когда нужно атаковать, есть моменты, когда нужно защищаться, и понимание таких моментов определенно улучшилось. Уверенность футболистов тоже возросла.

«Лечче» много бегал и прессинговал, матч был сложным, мы допустили кое-какие ошибки в случае с последним пасом. К счастью, когда у «Лечче» начали заканчиваться силы, мы взяли игру под контроль.

Мы работаем над тем, чтобы лучше двигаться как команда, занимать правильные зоны, а также над тем, как избавляться от опеки, что является одним из ключевых компонентов в футболе.

Для нас важно подойти к матчу [с «Интером»] в оптимальном физическом и психологическом состоянии. Главное – мы на 19 очков оторвались от 5-го места.

В футболе нет ничего невозможного. Мы должны верить в то, что способны на нечто выдающееся, в то, что способны невозможное превратить в возможное. Мы должны выкладываться по максимуму, и если кто-то другой все равно нас превзойдет, то останется лишь пожать ему руку и поаплодировать его стараниям.

Я рад, что достиг 300-й победы. Считаю себя очень удачливым, поскольку работал с выдающимися футболистами, наблюдать за которыми было настоящим удовольствием», – сказал Аллегри в эфире DAZN.