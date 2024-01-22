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    • Аллегри допустил, что «Ювентус» сможет побороться за победу в Серии A с «Интером»

    Аллегри допустил, что «Ювентус» сможет побороться за победу в Серии A с «Интером»

    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал гостевую победу над «Лечче» (3:0) в матче 21-го тура Серии A.

    «Был момент во время игры, когда команда снизила уровень концентрации, что привело к появлению рискованных ситуаций. Может показаться, что это не так, но в случае пропущенного гола все усложняется, психологический импульс получает твой соперник.

    Мы пытаемся привыкнуть к тому, чтобы побеждать как можно чаще. Есть моменты, когда нужно атаковать, есть моменты, когда нужно защищаться, и понимание таких моментов определенно улучшилось. Уверенность футболистов тоже возросла.

    «Лечче» много бегал и прессинговал, матч был сложным, мы допустили кое-какие ошибки в случае с последним пасом. К счастью, когда у «Лечче» начали заканчиваться силы, мы взяли игру под контроль.

    Мы работаем над тем, чтобы лучше двигаться как команда, занимать правильные зоны, а также над тем, как избавляться от опеки, что является одним из ключевых компонентов в футболе.

    Для нас важно подойти к матчу [с «Интером»] в оптимальном физическом и психологическом состоянии. Главное – мы на 19 очков оторвались от 5-го места.

    В футболе нет ничего невозможного. Мы должны верить в то, что способны на нечто выдающееся, в то, что способны невозможное превратить в возможное. Мы должны выкладываться по максимуму, и если кто-то другой все равно нас превзойдет, то останется лишь пожать ему руку и поаплодировать его стараниям.

    Я рад, что достиг 300-й победы. Считаю себя очень удачливым, поскольку работал с выдающимися футболистами, наблюдать за которыми было настоящим удовольствием», – сказал Аллегри в эфире DAZN.

    • Эта победа стала 300-й для тренера за время работы в Серии A.
    • «Ювентус» занимает первое место в чемпионате Италии с 52 очками после 21 матча. «Интер» уступает ему одно очко, но провел на одну игру меньше.
    • Очный матч команд пройдет на «Сан-Сиро» 4 февраля.

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    Источник: Football Italia

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