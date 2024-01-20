В субботу, 20 января, в 21-м туре Примеры сыграют соседи по турнирной таблице – «Вильярреал» и «Мальорка». Игра пройдет в Вильярреале, начало – в 18:15 (мск).

«Вильярреал»

Из 5 последних матчей команда Марселино выиграла только однажды, проиграв 4 встречи. Всего в чемпионате команда уступила 11 раз, в 5 матчах победив и 4 завершив вничью.

«Вильярреал» занимает 15-е место, набрав 19 очков. Разница забитых и пропущенных мячей – 27:41 (больше пропускает только замыкающая таблицу «Альмерия»).

Последние результаты «Вильярреала» в Примере:

«Мальорка»

Команда Хавьера Агирре половину из сыгранных 20-и матчей свела вничью, 3 игры выиграла и 7 проиграла. Разница мячей 18:24 – меньше забитых только у идущего в зоне вылета «Кадиса».

В отличие от аутформенного «Вильярреала», балеарцы в последних 7 поединках чемпионата проиграли лишь однажды – «Реалу» в гостях. Предыдущие результаты «Мальорки» в Примере:

Личные встречи

Результаты предыдущих 5 встреч команд в Примере:

19.08.23 «Мальорка» – «Вильярреал» – 0:1

19.02.23 «Мальорка» – «Вильярреал» – 4:2

07.11.22 «Вильярреал» – «Мальорка» – 0:2

22.01.22 «Вильярреал» – «Мальорка» – 3:0

19.09.21 «Мальорка» – «Вильярреал» – 0:0

Прогноз на матч «Вильярреал» – «Мальорка»

«Мальорка» набрала хорошую форму, а «Вильярреал», напротив, движется вниз. Балеарцы катастрофически мало забивают, зато хорошо играют в защите. Наш прогноз – Х2 с коэффициентом 1.80.