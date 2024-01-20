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    • «Вильярреал» – «Мальорка»: прогноз на матч 21 тура Примеры, 20 января

    «Вильярреал» – «Мальорка»: прогноз на матч 21 тура Примеры, 20 января

    В субботу, 20 января, в 21-м туре Примеры сыграют соседи по турнирной таблице – «Вильярреал» и «Мальорка». Игра пройдет в Вильярреале, начало – в 18:15 (мск).

    «Вильярреал»

    Из 5 последних матчей команда Марселино выиграла только однажды, проиграв 4 встречи. Всего в чемпионате команда уступила 11 раз, в 5 матчах победив и 4 завершив вничью.

    «Вильярреал» занимает 15-е место, набрав 19 очков. Разница забитых и пропущенных мячей – 27:41 (больше пропускает только замыкающая таблицу «Альмерия»).

    Последние результаты «Вильярреала» в Примере:

    • 13.01.24 «Лас Пальмас» – «Вильярреал» – 3:0;
    • 02.01.24 «Валенсия» – «Вильярреал» – 3:1;
    • 20.12.23 «Вильярреал» – «Сельта» – 3:2.

    «Мальорка»

    Команда Хавьера Агирре половину из сыгранных 20-и матчей свела вничью, 3 игры выиграла и 7 проиграла. Разница мячей 18:24 – меньше забитых только у идущего в зоне вылета «Кадиса».

    В отличие от аутформенного «Вильярреала», балеарцы в последних 7 поединках чемпионата проиграли лишь однажды – «Реалу» в гостях. Предыдущие результаты «Мальорки» в Примере:

    • 13.01.24 «Мальорка» – «Сельта» – 1:1;
    • 03.01.24 «Реал» – «Мальорка» – 1:0;
    • 21.12.23 «Мальорка» – «Осасуна» – 3:2.

    Личные встречи

    Результаты предыдущих 5 встреч команд в Примере:

    • 19.08.23 «Мальорка» – «Вильярреал» – 0:1
    • 19.02.23 «Мальорка» – «Вильярреал» – 4:2
    • 07.11.22 «Вильярреал» – «Мальорка» – 0:2
    • 22.01.22 «Вильярреал» – «Мальорка» – 3:0
    • 19.09.21 «Мальорка» – «Вильярреал» – 0:0

    Прогноз на матч «Вильярреал» – «Мальорка»

    «Мальорка» набрала хорошую форму, а «Вильярреал», напротив, движется вниз. Балеарцы катастрофически мало забивают, зато хорошо играют в защите. Наш прогноз – Х2 с коэффициентом 1.80.

    Источник: «Бомбардир»

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