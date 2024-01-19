В субботу, 20 января, «Кельн» в 18 туре Бундеслиги сыграет с дортмундской «Боруссией». Игра начнется в 17:30 по мск.
«Кельн»
Команда с 11 баллами идет на 17 месте, «Кельн» выиграл 2 матча, 5 раз сыграл вничью, потерпел 10 поражений, забил 11 голов и пропустил 29 мячей. 3 последние матча команды:
- 13.01.24 «Кeльн» – «Хайденхайм» 1:1;
- 06.01.24 «Рот-Вайсс Эссен» – «Кeльн» 4:4;
- 20.12.23 «Унион Берлин» – «Кeльн» 2:0.
«Боруссия Дортмунд»
Команда с 30 баллами занимает 5 место, имеет в своем активе 8 побед, 6 ничьих и 3 поражения. Дортмундцы забили 33 гола и пропустили 25 мячей. 3 последние матча команды:
- 03.01.24 «Дармштадт 98» – «Боруссия Дортмунд» 0:3;
- 09.01.24 «Боруссия Дортмунд» – «Стандард» 3:3;
- 06.01.24 «Боруссия Дортмунд» – «АЗ Алкмар» 2:2.
Личные встречи
Последние 3 очные встречи команд:
- 19.08.23 «Боруссия Дортмунд» – «Кeльн» 1:0;
- 18.03.23 «Боруссия Дортмунд» – «Кeльн» 6:1;
- 01.10.22 «Кeльн» – «Боруссия Дортмунд» 3:2.
Прогноз на матч «Кельн» – «Боруссия1197 Дортмунд»
На наш взгляд, исход этой встречи очевиден – дортмундцы, несмотря на гостевой характер встречи, должны выигрывать этот поединок. Наш прогноз – победа дортмундской «Боруссии» (1.79).