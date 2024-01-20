Смотреть прямую трансляцию матча «Кельн» против «Боруссии Д», 18 тур Бундеслиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 января 2024, в 17:30 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«Кельн»: Швабе, Финкграфе, Хабот, Хюберс, Карстенсен, Хусейнбашич, Тильманн, Мартель, Майна, Кайнц, Тиггес.

Главный тренер: Тимо Шульц

«Боруссия Д»: Кобель, Матсен, Шлоттербек, Джан, Менье, Забитцер, Озкан, Брандт, Мален, Фуллкруг, Байноу-Гиттенс.

Главный тренер: Эдин Терзич

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кельн» – «Боруссия Д»