В субботу, 20 января, «Брентфорд» и «Ноттингем Форест» сыграют в рамках 21-го тура АПЛ. Игру проведут в 20:30 по московскому времени.
«Брентфорд»
Команда идет на 16 месте с 19 очками. В19 матчах «Брентфорд» выиграл 5 раз, сыграл вничью 4 раза и потерпел 10 поражений, забил 26 голов и пропустил 31 мяч. Последние 3 матча:
- 16.01.24 «Вулверхэмптон» – «Брентфорд» 3:2;
- 05.01.24 «Брентфорд» – «Вулверхэмптон» 1:1;
- 30.12.23 «Кристал Пэлас» – «Брентфорд» 3:0.
«Ноттингем Форест»
Команда располагается на 15 позиции с 20 очками. «Ноттингем Форест» выиграл 5 матчей, сыграл вничью 5 раз и потерпел 10 поражений, забил 24 гола и пропустил 35 мячей. Последние 3 матча:
- 17.01.24 «Блэкпул» – «Ноттингем Форест» 2:3;
- 07.01.24 «Ноттингем Форест» – «Блэкпул» 2:2;
- 30.12.23 «Ноттингем Форест» – «Ман Юнайтед» 2:2.
Личные встречи
Последние 3 очные встречи «Брентфонда» и «Ноттингем Фореста»:
- 01.10.23 «Ноттингем Форест» – «Брентфорд» 1:1;
- 29.04.23 «Брентфорд» – «Ноттингем Форест» 2:1;
- 05.11.22 «Ноттингем Форест» – «Брентфорд» 2:2.
Прогноз на матч «Брентфонд» – «Ноттингем Форест»
Хозяева не могут победить уже на протяжении 7 матчей, а гости не проигрывают в 4 играх кряду. Предположим, что в это встрече будет зафиксирована победа «Ноттингема» или ничья – 1.92.