В субботу, 20 января, «Брентфорд» и «Ноттингем Форест» сыграют в рамках 21-го тура АПЛ. Игру проведут в 20:30 по московскому времени.

Команда идет на 16 месте с 19 очками. В19 матчах «Брентфорд» выиграл 5 раз, сыграл вничью 4 раза и потерпел 10 поражений, забил 26 голов и пропустил 31 мяч. Последние 3 матча:

«Ноттингем Форест»

Команда располагается на 15 позиции с 20 очками. «Ноттингем Форест» выиграл 5 матчей, сыграл вничью 5 раз и потерпел 10 поражений, забил 24 гола и пропустил 35 мячей. Последние 3 матча:

Личные встречи

Последние 3 очные встречи «Брентфонда» и «Ноттингем Фореста»:

01.10.23 «Ноттингем Форест» – «Брентфорд» 1:1;

29.04.23 «Брентфорд» – «Ноттингем Форест» 2:1;

05.11.22 «Ноттингем Форест» – «Брентфорд» 2:2.

Прогноз на матч «Брентфонд» – «Ноттингем Форест»

Хозяева не могут победить уже на протяжении 7 матчей, а гости не проигрывают в 4 играх кряду. Предположим, что в это встрече будет зафиксирована победа «Ноттингема» или ничья – 1.92.