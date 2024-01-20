Смотреть прямую трансляцию матча «Брентфорд» против «Ноттингем Форест», 21 тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 января 2024, в 20:30 по московскому времени.
Вероятные составы на матч:
«Брентфорд»: Флеккен, Коллинс, Пайннок, Йоргенсен Занка, Ярмолюк, Дамсгор, Йенсен, Янельт, Расмуссен, Мопе, Льюис-Поттер.
Главный тренер: Томас Франк
«Ноттингем Форест»: Тернер, Тоффоло, Уорролл, Мурильо, Монтиэль, Гиббс-Уайт, Домингес, Эланга, Йетс, Даниловский, Вуд.
Главный тренер: Нуну Эшпириту Санту
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Брентфорд» – «Ноттингем Форест»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «Фонбет».