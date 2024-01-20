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    • «Брентфорд» – «Ноттингем Форест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 января 2024

    «Брентфорд» – «Ноттингем Форест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 января 2024

    Смотреть прямую трансляцию матча «Брентфорд» против «Ноттингем Форест», 21 тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 января 2024, в 20:30 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «Брентфорд»: Флеккен, Коллинс, Пайннок, Йоргенсен Занка, Ярмолюк, Дамсгор, Йенсен, Янельт, Расмуссен, Мопе, Льюис-Поттер.

    Главный тренер: Томас Франк

    «Ноттингем Форест»: Тернер, Тоффоло, Уорролл, Мурильо, Монтиэль, Гиббс-Уайт, Домингес, Эланга, Йетс, Даниловский, Вуд.

    Главный тренер: Нуну Эшпириту Санту

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Брентфорд» – «Ноттингем Форест»

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    Источник: «Бомбардир»

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