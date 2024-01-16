Орлов анонсировал возможный трансфер в «Зенит» еще одного россиянина

Известный комментатор Геннадий Орлов предположил, что зимой еще один сильный российский футболист станет игроком «Зенита».

«Могу сказать, что есть еще вариант. Я не буду называть фамилию, ни в коем случае. Но я считаю, что еще один российский сильный игрок перейдет в «Зенит». Трансферное окно-то открыто. Дальше без комментариев», – сказал Орлов.