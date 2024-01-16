Орлов анонсировал возможный трансфер в «Зенит» еще одного россиянина

Известный комментатор Геннадий Орлов предположил, что зимой еще один сильный российский футболист станет игроком «Зенита».
«Могу сказать, что есть еще вариант. Я не буду называть фамилию, ни в коем случае. Но я считаю, что еще один российский сильный игрок перейдет в «Зенит». Трансферное окно-то открыто. Дальше без комментариев», – сказал Орлов.
- Этой зимой в «Зенит» перешли 25-летний нападающий Артур из «Палмейраса», 26-летний полузащитник Ильзат Ахметов из «Краснодара», 26-летний защитник Нино из «Флуминенсе» и 17-летний полузащитник Педро из «Коринтианса».
- 20-летний защитник Роберт Ренан отдан «Зенитом» в аренду в «Интернасьонал», а 30-летний защитник Дмитрий Чистяков отправился в аренду в «Сочи».
- Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак, комментируя возможные трансферы, сказал: «теоретически максимум один-два игрока могут присоединиться, но не дополнительно, а вместо кого-то и при многих условиях».