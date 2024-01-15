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    • «Ювентус» – «Сассуоло»: прогноз на матч итальянской Серии А, 16 январ

    «Ювентус» – «Сассуоло»: прогноз на матч итальянской Серии А, 16 январ

    Во вторник, 16 января, в Турине состоится поединок 20 тура итальянской Серии А. Местный «Ювентус» будет принимать «Сассуоло». Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени.

    «Ювентус»

    Команда Массимилиано Аллегри проводит хороший сезон на домашней арене, грамотно используя тот факт, что «Ювентус» не выступает в еврокубках в текущей кампании. На данный момент клуб из Турина занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Италии и продолжает преследовать своего принципиального соперника – миланский «Интер».

    «Сассуоло»

    «Сассуоло» выступает ниже ожиданий. После 19 игр подопечные Алессио Дионизи располагаются на 14 месте в Серии А. Ходят слухи о том, что если ситуация не изменится, то в обозримом будущем «Сассуоло» может назначить нового главного тренера.

    Личные встречи

    Последние три очных противостояния «Ювентуса» и «Сассуоло» завершились следующим образом:

    • 23.09.2023 «Сассуоло» – «Ювентус» 4:2
    • 16.04.2023 «Сассуоло» – «Ювентус» 1:0
    • 15.08.2022 «Ювентус» – «Сассуоло» 3:0

    Прогноз на матч «Ювентус» – «Сассуоло»

    Очевидно, что «Ювентус» не намерен отпускать «Интер» в свободное плавание и вновь будет настроен сократить разрыв от команды Симоне Индзаги до минимума (два очка). Не будем изобретать велосипед и поставим на победу туринского клуба (1,40).

    Источник: «Бомбардир»

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