Смотреть прямую трансляцию матча «Ювентус» против «Сассуоло», 20 тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 января 2024, в 22:45 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«Ювентус»: Щесны, Даниловский, Бремер, Ругани, Костич, Локателли, Кавилья, Камбьясо, Веа, Йилдыз, Влахович.

Главный тренер: Массимилиано Аллегри.

«Сассуоло»: Консильи, Педерсен, Феррари, Эрлич, Тольян, Лорьенте, Энрике, Болока, Торстведт, Берарди, Пинамонти.

Главный тренер: Алессио Дионизи.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ювентус» – «Сассуоло»