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    • «Ювентус» – «Сассуоло»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 января 2024

    «Ювентус» – «Сассуоло»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 января 2024

    Смотреть прямую трансляцию матча «Ювентус» против «Сассуоло», 20 тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 января 2024, в 22:45 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «Ювентус»: Щесны, Даниловский, Бремер, Ругани, Костич, Локателли, Кавилья, Камбьясо, Веа, Йилдыз, Влахович.

    Главный тренер: Массимилиано Аллегри.

    «Сассуоло»: Консильи, Педерсен, Феррари, Эрлич, Тольян, Лорьенте, Энрике, Болока, Торстведт, Берарди, Пинамонти.

    Главный тренер: Алессио Дионизи.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ювентус» – «Сассуоло»

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    Источник: «Бомбардир»

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