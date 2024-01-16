Смотреть прямую трансляцию матча «Ювентус» против «Сассуоло», 20 тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 января 2024, в 22:45 по московскому времени.
Вероятные составы на матч:
«Ювентус»: Щесны, Даниловский, Бремер, Ругани, Костич, Локателли, Кавилья, Камбьясо, Веа, Йилдыз, Влахович.
Главный тренер: Массимилиано Аллегри.
«Сассуоло»: Консильи, Педерсен, Феррари, Эрлич, Тольян, Лорьенте, Энрике, Болока, Торстведт, Берарди, Пинамонти.
Главный тренер: Алессио Дионизи.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ювентус» – «Сассуоло»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «Фонбет».