Подробности трансфера Хендерсона в «Ювентус»

Полузащитник «Аль-Иттифака» Джордан Хендерсон с высокой долей вероятности продолжит карьеру в «Ювентусе». Стороны в шаге от соглашения.

Это будет аренда на полтора года, но у «Ювентуса» летом 2024 года будет право выкупа англичанина.

До конца нынешнего сезона туринцам платить за аренду не нужно, она будет бесплатной. Потом «Ювентус» должен будет либо выкупить футболиста, либо оплатить аренду на сезон-2024/25.