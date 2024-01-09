Хендерсон интересен четырем клубам из Европы

Полузащитник «Аль-Иттифака» Джордан Хендерсон изучает возможность сменить команду этой зимой.

В его подписании заинтересованы «Аякс», два клуба из АПЛ и один из Бундеслиги.

Англичанин считает, что в случае возвращения в Европу у него будет больше шансов попасть в заявку сборной на Евро-2024.

«Аякс» очень хочет усилиться Хендерсоном, но не уверен, что сможет взять на себя даже часть нынешней зарплаты хавбека (15 млн евро в год).