Хендерсон интересен четырем клубам из Европы

Полузащитник «Аль-Иттифака» Джордан Хендерсон изучает возможность сменить команду этой зимой.
В его подписании заинтересованы «Аякс», два клуба из АПЛ и один из Бундеслиги.
Англичанин считает, что в случае возвращения в Европу у него будет больше шансов попасть в заявку сборной на Евро-2024.
«Аякс» очень хочет усилиться Хендерсоном, но не уверен, что сможет взять на себя даже часть нынешней зарплаты хавбека (15 млн евро в год).
- В июле футболист перешел в саудовский клуб после 12 лет в «Ливерпуле».
- В составе «Аль-Иттифака» он сделал 5 ассистов в 19 матчах.