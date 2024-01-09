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    Хендерсон интересен четырем клубам из Европы

    Полузащитник «Аль-Иттифака» Джордан Хендерсон изучает возможность сменить команду этой зимой.

    В его подписании заинтересованы «Аякс», два клуба из АПЛ и один из Бундеслиги.

    Англичанин считает, что в случае возвращения в Европу у него будет больше шансов попасть в заявку сборной на Евро-2024.

    «Аякс» очень хочет усилиться Хендерсоном, но не уверен, что сможет взять на себя даже часть нынешней зарплаты хавбека (15 млн евро в год).

    • В июле футболист перешел в саудовский клуб после 12 лет в «Ливерпуле».
    • В составе «Аль-Иттифака» он сделал 5 ассистов в 19 матчах.

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    Источник: De Telegraaf

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    09.01.2024 22:34
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