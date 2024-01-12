В пятницу, 12 января, «Севилья» на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» сыграет с «Алавесом» в рамках 20 тура чемпионата Испании. Игра начнется в 21:00 по московскому времени.
«Севилья»
Команда с 16 баллами идет на 16 месте, «Севилья» выиграла 3 матча, 7 раз сыграла вничью и потерпела 9 поражений. В активе андалусийцев 23 забитых гола и 27 пропущенных мячей. От зоны вылета команду отделяет 1 балл. 3 последние матча команда провела так:
- 07.01.24 «Расинг Ферроль» – «Севилья» 1:2;
- 04.01.24 «Севилья» – «Атлетик» 0:2;
- 23.12.23 «Атлетико» – «Севилья» 1:2.
«Алавес»
«Алавес» – 15-й с 17 очками. Команда выиграла 4 игры, 5 раз сыграла вничью и потерпела 10 поражений. В активе команды 15 забитых и 25 пропущенных голов. В 3 последних матчах команда сыграла так:
- 06.01.24 «Алавес» – «Бетис» 1:0;
- 02.01.24 «Реал Сосьедад» – «Алавес» 1:1;
- 21.12.23 «Алавес» – «Реал» 0:1.
Личные встречи
«Севилья» и «Алавес» в 3 последних очных встречах сыграли так:
- 21.08.23 «Алавес» – «Севилья» 4:3;
- 17.01.23 «Алавес» – «Севилья» 0:1;
- 04.03.22 «Алавес» – «Севилья» 0:0.
Прогноз на матч «Севилья» – «Алавес»
Обе команды идут рядом в турнирной таблице, поэтому наверняка игра получится равной. На исход ставить не будем, поставим на ТМ 2.5 – 1.67 и ОЗ нет – 1.73.