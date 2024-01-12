В пятницу, 12 января, «Севилья» на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» сыграет с «Алавесом» в рамках 20 тура чемпионата Испании. Игра начнется в 21:00 по московскому времени.

«Севилья»

Команда с 16 баллами идет на 16 месте, «Севилья» выиграла 3 матча, 7 раз сыграла вничью и потерпела 9 поражений. В активе андалусийцев 23 забитых гола и 27 пропущенных мячей. От зоны вылета команду отделяет 1 балл. 3 последние матча команда провела так:

«Алавес»

«Алавес» – 15-й с 17 очками. Команда выиграла 4 игры, 5 раз сыграла вничью и потерпела 10 поражений. В активе команды 15 забитых и 25 пропущенных голов. В 3 последних матчах команда сыграла так:

Личные встречи

«Севилья» и «Алавес» в 3 последних очных встречах сыграли так:

21.08.23 «Алавес» – «Севилья» 4:3;

17.01.23 «Алавес» – «Севилья» 0:1;

04.03.22 «Алавес» – «Севилья» 0:0.

Прогноз на матч «Севилья» – «Алавес»

Обе команды идут рядом в турнирной таблице, поэтому наверняка игра получится равной. На исход ставить не будем, поставим на ТМ 2.5 – 1.67 и ОЗ нет – 1.73.