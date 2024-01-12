Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • «Севилья» – «Алавес»: прогноз на матч 20 тура чемпионата Испании, 12 января

    «Севилья» – «Алавес»: прогноз на матч 20 тура чемпионата Испании, 12 января

    В пятницу, 12 января, «Севилья» на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» сыграет с «Алавесом» в рамках 20 тура чемпионата Испании. Игра начнется в 21:00 по московскому времени.

    «Севилья»

    Команда с 16 баллами идет на 16 месте, «Севилья» выиграла 3 матча, 7 раз сыграла вничью и потерпела 9 поражений. В активе андалусийцев 23 забитых гола и 27 пропущенных мячей. От зоны вылета команду отделяет 1 балл. 3 последние матча команда провела так:

    «Алавес»

    «Алавес» – 15-й с 17 очками. Команда выиграла 4 игры, 5 раз сыграла вничью и потерпела 10 поражений. В активе команды 15 забитых и 25 пропущенных голов. В 3 последних матчах команда сыграла так:

    Личные встречи

    «Севилья» и «Алавес» в 3 последних очных встречах сыграли так:

    • 21.08.23 «Алавес» – «Севилья» 4:3;
    • 17.01.23 «Алавес» – «Севилья» 0:1;
    • 04.03.22 «Алавес» – «Севилья» 0:0.

    Прогноз на матч «Севилья» – «Алавес»

    Обе команды идут рядом в турнирной таблице, поэтому наверняка игра получится равной. На исход ставить не будем, поставим на ТМ 2.5 – 1.67 и ОЗ нет – 1.73.

    Новости по теме
    «Севилья» – «Алавес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 января 2024
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:07
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+