Смотреть прямую трансляцию матча «Севилья» против «Алавеса», 12 тура Ла Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 января 2024, в 23:00 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«Севилья»: Дмитрович, Рамос, Баде, Салас, Педроса, Ракитич Соу, Сумаре, Санчес, Окампос, Сусо.

Главный тренер: Кике Санчес Флорес

«Алавес»: Сивера, Горосабель, Дуарте, Замора, Лопес Карбальо, Гевара, Бланко, Альдалур, Риоха, Реббах, Омородион.

Главный тренер: Луис Гарсия

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Севилья» – «Алавес»