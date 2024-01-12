Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • «Севилья» – «Алавес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 января 2024

    «Севилья» – «Алавес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 января 2024

    Смотреть прямую трансляцию матча «Севилья» против «Алавеса», 12 тура Ла Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 января 2024, в 23:00 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «Севилья»: Дмитрович, Рамос, Баде, Салас, Педроса, Ракитич Соу, Сумаре, Санчес, Окампос, Сусо.

    Главный тренер: Кике Санчес Флорес

    «Алавес»: Сивера, Горосабель, Дуарте, Замора, Лопес Карбальо, Гевара, Бланко, Альдалур, Риоха, Реббах, Омородион.

    Главный тренер: Луис Гарсия

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Севилья»«Алавес»

    Новости по теме
    «Севилья» – «Алавес»: прогноз на матч 20 тура чемпионата Испании, 12 января
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:41
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+