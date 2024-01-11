В пятницу, 12 января, «Марсель» в рамках 18 тура Лиги 1 на своем поле сыграет со «Страсбуром». Игра начнется в 23:00 по мск.

«Марсель»

Команда с 27 очками идет на 6 месте. «Марсель» выиграл 7 матчей, 6 раз сыграл вничью и потерпел 4 поражения, забила команда 25 голов и пропустила 18 мячей. 3 последние матча команда провела следующим образом:

«Страсбург»

Команда идет на 9 месте с 23 очками. «Страсбур» выиграл 6 раз, 5 раз сыграл вничью и проиграл 6 раз. Команда забила 18 голов и пропустила 22 мяча. 3 последние матча команда провела следующим образом:

Личные встречи

В последних 3 очных встречах «Марселя» и «Страсбура» зафиксированы результаты:

25.11.23 «Страсбур» – «Марсель» 1:1;

12.03.23 «Марсель» – «Страсбур» 2:2;

29.10.22 «Страсбур» – «Марсель» 2:2.

Прогноз на матч «Марсель» – «Страсбур»

Наверняка «Марсель» выиграет встречу – впрочем, обе команды набрали хороший игровой тонус. Наш прогноз – победа «Марселя» (1.56), ОЗ да – 1.89.