Жена Мамаева жестко отреагировала на информацию о дебоше на борту самолета

Надежда Мамаева, супруга экс‑футболиста сборной России Павла Мамаева, прокомментировала новость о дебоше на борту самолета в аэропорту Внуково.
- Рейс Москва – Дубай был перенесен с 4:45 утра на 23:30 вечера из-за технической неисправности.
- Когда люди стали выходить из самолета, Мамаев потребовал быстро принести ему детскую коляску, но бортпроводники отказались это делать.
- Бывший спортсмен якобы кричал и матерился, после чего все-таки ушел с семьей в зал ожидания. Сам он это отрицает.
«Борт при разгоне на взлeтной полосе совершил экстренное торможение из-за неполадок в самолeте! Всех пассажиров попросили покинуть судно, даже не предоставив карман. И мы с маленьким ребeнком, вспотевшим в верхней одежде, были вынуждены выходить на мороз.
Особый привет желтухе, которая, не изменяя себе, пишет клевету и ложь, не соответствующую действительности! Мы уже поменяли билеты на другой рейс и скоро улетим», – написала Мамаева в соцсетях.
- Мамаев завершил карьеру в феврале 2023 года.
- Он известен по выступлениям за ЦСКА, «Краснодар», «Торпедо», «Ростов» и «Химки».