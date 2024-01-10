Жена Мамаева жестко отреагировала на информацию о дебоше на борту самолета

Надежда Мамаева, супруга экс‑футболиста сборной России Павла Мамаева, прокомментировала новость о дебоше на борту самолета в аэропорту Внуково.

Рейс Москва – Дубай был перенесен с 4:45 утра на 23:30 вечера из-за технической неисправности.

Когда люди стали выходить из самолета, Мамаев потребовал быстро принести ему детскую коляску, но бортпроводники отказались это делать.

Бывший спортсмен якобы кричал и матерился, после чего все-таки ушел с семьей в зал ожидания. Сам он это отрицает.

«Борт при разгоне на взлeтной полосе совершил экстренное торможение из-за неполадок в самолeте! Всех пассажиров попросили покинуть судно, даже не предоставив карман. И мы с маленьким ребeнком, вспотевшим в верхней одежде, были вынуждены выходить на мороз.

Особый привет желтухе, которая, не изменяя себе, пишет клевету и ложь, не соответствующую действительности! Мы уже поменяли билеты на другой рейс и скоро улетим», – написала Мамаева в соцсетях.