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    • Жена Мамаева жестко отреагировала на информацию о дебоше на борту самолета

    Жена Мамаева жестко отреагировала на информацию о дебоше на борту самолета

    Надежда Мамаева, супруга экс‑футболиста сборной России Павла Мамаева, прокомментировала новость о дебоше на борту самолета в аэропорту Внуково.

    • Рейс Москва – Дубай был перенесен с 4:45 утра на 23:30 вечера из-за технической неисправности.
    • Когда люди стали выходить из самолета, Мамаев потребовал быстро принести ему детскую коляску, но бортпроводники отказались это делать.
    • Бывший спортсмен якобы кричал и матерился, после чего все-таки ушел с семьей в зал ожидания. Сам он это отрицает.

    «Борт при разгоне на взлeтной полосе совершил экстренное торможение из-за неполадок в самолeте! Всех пассажиров попросили покинуть судно, даже не предоставив карман. И мы с маленьким ребeнком, вспотевшим в верхней одежде, были вынуждены выходить на мороз.

    Особый привет желтухе, которая, не изменяя себе, пишет клевету и ложь, не соответствующую действительности! Мы уже поменяли билеты на другой рейс и скоро улетим», – написала Мамаева в соцсетях.

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    Источник: «Бомбардир»

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    10.01.2024 18:09
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    Комментарии (6)
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    Аvеngеr
    1704901469
    Я думал, что жена Мамаева Кокорин. А тут Надежда???
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    Anton01011969
    1704902070
    Таким как Мамаев с Кокориным нет доверия!!! Соответственно и их жёнам!!!
    Ответить
    Napaleon Banapart
    1704902357
    Особый привет желтухе,... Какие персонажи такая и пресса...
    Ответить
    VVM1964
    1704902470
    Ну прям ЖЕСТКО !!! У меня аж мурашки по спине !!! )))
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    MaxRnD
    1704903145
    Жены футболистов - это всё сплошь святые женщины, бессребреницы, так сказать, и декабристки ...
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