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    Мамаев устроил дебош на борту самолета

    Экс-футболист сборной России Павел Мамаев стал фигурантом скандала.

    Он устроил дебош на борту самолета в аэропорту Внуково. Его рейс Москва – Дубай был перенесен с 4:45 утра на 23:30 вечера из-за технической неисправности.

    Когда люди стали выходить из воздушного судна, Мамаев потребовал быстро принести ему детскую коляску, но бортпроводники отказались это делать.

    Бывший спортсмен кричал и матерился, после чего все-таки ушел с семьей в зал ожидания.

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    Источник: Mash

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    10.01.2024 16:43
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    Комментарии (11)
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    Evgenijgerasimov607@gmail
    1704895922
    Это ещё бортпроводникам повезло,что никому по мусалу не заехал
    Ответить
    Красногвардейчик
    1704896471
    Быдлан.....видимо в своё время, мало дали срока на исправление
    Ответить
    VVM1964
    1704896939
    "Никогда такого не было и вдруг ОПЯТЬ !!!" ... )))
    Ответить
    rash1959
    1704901458
    одним словом - рецидивист, приговор : в окопы.
    Ответить
    Башка-Кэй-yandex
    1704903579
    Ох какая новость, двойишник,натуральный крестьяра,вы у людей к этому типу только неновость пробуждаете специально,пусть живёт своим миром,карманы он уже давно набил служя в армии
    Ответить
    Илья-Сорокин-google
    1704905242
    Горбатого могила исправит.
    Ответить
    Krics
    1704915654
    Быдло
    Ответить
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