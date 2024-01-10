Мамаев устроил дебош на борту самолета

Экс-футболист сборной России Павел Мамаев стал фигурантом скандала.

Он устроил дебош на борту самолета в аэропорту Внуково. Его рейс Москва – Дубай был перенесен с 4:45 утра на 23:30 вечера из-за технической неисправности.

Когда люди стали выходить из воздушного судна, Мамаев потребовал быстро принести ему детскую коляску, но бортпроводники отказались это делать.

Бывший спортсмен кричал и матерился, после чего все-таки ушел с семьей в зал ожидания.

Мамаев завершил карьеру в феврале 2023 года.

Он известен по выступлениям за ЦСКА, «Краснодар», «Торпедо», «Ростов» и «Химки».

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