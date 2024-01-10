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    Реакция Мамаева на новость о дебоше на борту самолета

    Экс-футболист сборной России Павел Мамаев прокомментировал информацию о дебоше на борту самолета в аэропорту Внуково.

    • Его рейс Москва – Дубай был перенесен с 4:45 утра на 23:30 вечера из-за технической неисправности.
    • Когда люди стали выходить из самолета, Мамаев потребовал быстро принести ему детскую коляску, но бортпроводники отказались это делать.
    • Бывший спортсмен якобы кричал и матерился, после чего все-таки ушел с семьей в зал ожидания.

    «Рейс действительно по техническим причинам во время взлета был отменен, произошло резкое торможение самолета. Всех попросили покинуть борт.

    Я кричал и матерился? Конечно, нет, упаси бог. Мы просто попросили вернуть детскую коляску, потому что у нас маленький ребенок. Для чего скандалить?

    Если бы на воздушном судне устроили скандал, думаю, быстро разобрались бы, и я, как минимум, находился бы в каком-нибудь отделении полиции.

    Мы спокойно попросили коляску, потому что она находилась в багаже. К сожалению, мы вернулись домой, улететь не удалось, потому что произошла какая-то неисправность в самолете», – сказал Мамаев.

    Тест: узнаете новых героев РПЛ в лицо?

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    Источник: Sport24

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    10.01.2024 17:17
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    Комментарии (9)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    FRZZ
    1704896711
    Ну вот, оказывается Мамаев был прав, а журналюги преподнесли совсем по другому.
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    VVM1964
    1704897161
    - Просто я так спокойно требовал коляску, что в самолете произошла какая-то неисправность )))
    Ответить
    D A N I L
    1704899131
    Какой белый и пушистый Мамаев) Хорошо что, в самолете кресла прикручены к фюзеляжу!
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    Дубина
    1704900474
    Опять газпром виноват((((
    Ответить
    Napaleon Banapart
    1704902859
    Чё ты гонишь, мусор, шнягу не по делу? Чё ты паришь мне про нары и конвой? Чё мазуришь ты на понт, я не товарка, И пугаешь, падла, Пашу Колымой? .... Реакция Мамаева на новость о дебоше на борту самолета....
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    Юрий-Попов-vkontakte
    1704904739
    А я ему, и говорю.ты шо не видишь что мне олово горячее капает за шиворот!?
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