Реакция Мамаева на новость о дебоше на борту самолета

Экс-футболист сборной России Павел Мамаев прокомментировал информацию о дебоше на борту самолета в аэропорту Внуково.

Его рейс Москва – Дубай был перенесен с 4:45 утра на 23:30 вечера из-за технической неисправности.

Когда люди стали выходить из самолета, Мамаев потребовал быстро принести ему детскую коляску, но бортпроводники отказались это делать.

Бывший спортсмен якобы кричал и матерился, после чего все-таки ушел с семьей в зал ожидания.

«Рейс действительно по техническим причинам во время взлета был отменен, произошло резкое торможение самолета. Всех попросили покинуть борт.

Я кричал и матерился? Конечно, нет, упаси бог. Мы просто попросили вернуть детскую коляску, потому что у нас маленький ребенок. Для чего скандалить?

Если бы на воздушном судне устроили скандал, думаю, быстро разобрались бы, и я, как минимум, находился бы в каком-нибудь отделении полиции.

Мы спокойно попросили коляску, потому что она находилась в багаже. К сожалению, мы вернулись домой, улететь не удалось, потому что произошла какая-то неисправность в самолете», – сказал Мамаев.

Мамаев завершил карьеру в феврале 2023 года.

Он известен по выступлениям за ЦСКА, «Краснодар», «Торпедо», «Ростов» и «Химки».

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