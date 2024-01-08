Черышев посоветовал Миранчуку покинуть «Аталанту»

Главный тренер «Шинника» Дмитрий Черышев считает, что полузащитнику Алексею Миранчуку не стоит оставаться в «Аталанте».

– Как вы считаете, после четырeх лет в Италии можно ли сказать, что Алексей не до конца раскрылся или же он выдаeт свой максимум?

– Ему там тяжеловато. В «Локомотиве» у него была другая атмосфера, да и брат рядом. Есть много факторов, которые негативно сказываются на его развитии в Италии. А так он безумно отдаeтся на поле даже в тех играх, в которых ему дают мало времени. Пройдя такой большой отрезок, уже сейчас нужно быть матeрым зверем, чтобы играть в основе. Ну и самый важный фактор – возможно, он не вписывается в систему игры Джан Пьеро Гасперини. Футболисты приходят и уходят из «Аталанты», а Алексей до сих пор остаeтся на втором плане. Если он сменит клуб, то это пойдeт ему на пользу. Может, уже пора менять клубную прописку.

Почему бы ему не играть в «Торино» с Николой Влашичем? Один создаeт, а другой забивает. Самое главное, что Миранчуку в «Торино» все доверяют. Там чувствовалась его раскрепощeнность, уверенность. Благодаря уверенности и спокойствию Алексей ещe больше показывал себя на футбольном поле. Ему сейчас надо переходить туда, где его хотят. В прошлом сезоне мы с вами видели, как Миранчук шикарно показывал себя в клубе, где он был нужен.