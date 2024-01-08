Зырянов дал совет «для всей России»

Бывший игрок сборной России Константин Зырянов дал инфраструктурный совет футбольному хозяйству страны.
«В наше время об этом тоже говорили, но нам матчи так же не переносили и мы играли. Бывает же, что и передвигать некуда. И тогда, все – играйте. Конечно, лучше делать это в комфортных условиях. Поэтому совет для всей страны – стройте стадионы с крышами. Вот и все.
На существующих аренах это [возведение крыши], конечно, сделать сложно», – сказал Зырянов.
- В декабре в РПЛ состоялось несколько снежных матчей.
- В 2024 году РПЛ уйдет на зимнюю паузу 15 декабря.
- Зырянов сейчас без работы.