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    Зырянов дал совет «для всей России»

    Бывший игрок сборной России Константин Зырянов дал инфраструктурный совет футбольному хозяйству страны.

    «В наше время об этом тоже говорили, но нам матчи так же не переносили и мы играли. Бывает же, что и передвигать некуда. И тогда, все – играйте. Конечно, лучше делать это в комфортных условиях. Поэтому совет для всей страны – стройте стадионы с крышами. Вот и все.

    На существующих аренах это [возведение крыши], конечно, сделать сложно», – сказал Зырянов.

    • В декабре в РПЛ состоялось несколько снежных матчей.
    • В 2024 году РПЛ уйдет на зимнюю паузу 15 декабря.
    • Зырянов сейчас без работы.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    08.01.2024 16:39
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    Комментарии (5)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    MazaiNN
    1704722437
    Надёжная крыша залог успеха
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    subbotaspartak
    1704725128
    Сам догадался?
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    FReeMan1409
    1704727714
    Денег нет, но вы держитесь - мой ответ Зырянову !!! Открой и псмотри бюджет на 2024, футбольная твоя голова !)))
    Ответить
    TIMOTHY
    1704728114
    Это мы Костя и без тебя понимаем и знаем! А вот наши барыги темнят
    Ответить
    Петер круче мАсквы
    1704730228
    А пока строят, существующую сборную на СВО, чтобы новое поколение видело и вылезло из телефонов и начало тренироваться!
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