Капелло: «Миранчук мог бы играть в «Милане» и «Интере»

Бывший тренер сборной России Фабио Капелло оценил игру полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

«В последних матчах Миранчук действительно показывает очень достойную игру. Сезон для него выходит сложным, но он выбрал этот путь. Он борется, старается. За это можно только похвалить. Такой Миранчук спокойно мог бы играть и в «Милане», и в «Интере». Но форму необходимо держать. Хороший футболист – стабильный футболист», – сказал Капелло.