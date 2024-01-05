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    • Широков: «Халк и Витсель ничего не выиграли в «Зените», не надо на них ориентироваться»

    Широков: «Халк и Витсель ничего не выиграли в «Зените», не надо на них ориентироваться»

    Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков поставил под сомнения вклад Халка и Акселя Витселя в трофеи клуба.

    – Нынешний «Зенит» не напоминает команду, в которой играли Халк, Витсель? Можно ли как-то эти две команды сопоставить?

    – Халк и Витсель, в отличие от так называемого пресловутого российского костяка, за четыре года ничего не выиграли. Один Кубок, чемпионат и Суперкубок в сравнении с двумя еврокубками, двумя-тремя чемпионатами, двумя Кубками России и Суперкубками – по мне, это капля в море.

    Считаю, что не нужно на них ориентироваться. Сравнивайте лучше с периодом, когда был российский костяк. Вот там был и футбол, и результаты, и люди ходили и смотрели на своих игроков. Не просто россиян, а воспитанников своих из Санкт-Петербурга, Ленинграда.

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    Источник: Metaratings

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    05.01.2024 18:53
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    Комментарии (14)
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    Петер круче мАсквы
    1704472113
    Этот умник умеет рвздрожать. Так говорит, как будто ЛЧ брал. Чем он мне запомнился: пас черпачком и нападением на судью. Еще тот простофиля.
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    САДЫЧОК
    1704472332
    Омерзительный тип , да еще и нарушитель закона ! Лучше расскажи , кто тебя отмазал?!
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    Cleaner
    1704474543
    Халк и Витсель не пинали НОГАМИ лежащего на земле судью. ОТМАЗАННЫЙ, пропади...(((
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    Desma
    1704474948
    Фраза " так называемого пресловутого" здесь явно не к месту. Видимо переводчик подкачал.
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1704476366
    Зато Халк знатно рвал сетки ворот противникам своими голами. Ребров, так вообще взглядом провожал мяч в девятку. Гыгыгы
    Ответить
    Айболид
    1704478880
    У этого типа от обильных праздничных возлияний уже фляга засвистела.
    Ответить
    шахта Заполярная
    1704492183
    "Любят" вонючки своих, хотя и бывших
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    Volf1973
    1704503761
    Широков абсолютно правильно говорит...это и есть Ленинградский футбол....когда воспитаники местных футбольных школ играют в своей команде высшей лиги... Так было в СССР....пример зенит 1984года... Когда я закончил обучение в Смене то сразу тоже получил приглашение в зенит(дубль)... Сейчас никто не проходит....потому что только результат и деньги и на этом всё
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    Алексей З
    1704529340
    Не корректно как-то Широков высказывается, можно подумать "российский костяк" еврокубками закидал страну . Второй достался , между прочем , благодаря Данни , которого мимоходом у Динамо увели.
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    Бобссон
    1704611896
    Для меня этого оратора уже давно не существует,ещё до избиения ногами арбитра.
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