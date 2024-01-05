Широков: «Халк и Витсель ничего не выиграли в «Зените», не надо на них ориентироваться»

Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков поставил под сомнения вклад Халка и Акселя Витселя в трофеи клуба.

– Нынешний «Зенит» не напоминает команду, в которой играли Халк, Витсель? Можно ли как-то эти две команды сопоставить?

– Халк и Витсель, в отличие от так называемого пресловутого российского костяка, за четыре года ничего не выиграли. Один Кубок, чемпионат и Суперкубок в сравнении с двумя еврокубками, двумя-тремя чемпионатами, двумя Кубками России и Суперкубками – по мне, это капля в море.

Считаю, что не нужно на них ориентироваться. Сравнивайте лучше с периодом, когда был российский костяк. Вот там был и футбол, и результаты, и люди ходили и смотрели на своих игроков. Не просто россиян, а воспитанников своих из Санкт-Петербурга, Ленинграда.