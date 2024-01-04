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    • Примера. Хет-трик Мораты не спас «Атлетико» от поражения от «Жироны» (3:4)

    Примера. Хет-трик Мораты не спас «Атлетико» от поражения от «Жироны» (3:4)

    «Жирона» вырвала победу над «Атлетико» в 19-м туре Примеры. Решающий гол забит на 90+1 минуте.

    У мадридцев хет-трик оформил Альваро Мората.

    У «Жироны» ассист сделал украинец Артем Довбик. Он помог забить защитнику Дэйли Блинду.

    «Жирона» не лидирует лишь ввиду дополнительных показателей. «Атлетико» идет на третьем месте, но рискует уступить его «Барселоне» через сутки.

    Испания. Примера. 19-й тур

    Жирона – Атлетико – 4:3 (3:2)

    Голы: 1:0 – Валери, 2; 1:1 – Мората, 14; 2:1 – Савио, 26; 3:1 – Блинд, 39; 3:2 – Мората, 44; 3:3 – Мората, 54; 4:3 – Мартин, 90+1.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

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    Источник: «Бомбардир»

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    04.01.2024 01:31
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    Комментарии (2)
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    LOKOfanatik19
    1704321125
    Браво Жирона, повтори Лестер плииииииззззз
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    zigbert
    1704388552
    Команда-открытие продолжает удивлять. Молодцы!
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