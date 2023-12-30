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  • «Галатасараю» и «Фенербахче» предложили стадион для матча за Суперкубок Турции: «Наша дверь для поклонников Ататюрка открыта!»

«Галатасараю» и «Фенербахче» предложили стадион для матча за Суперкубок Турции: «Наша дверь для поклонников Ататюрка открыта!»

30 декабря 2023, 10:34
1

«Бешикташ» публично обратился к «Галатасараю» и «Фенербахче» на фоне срыва матча за Суперкубок Турции в Эр-Рияде.

Командам предложили разыграть трофей на стадионе «Водафон Парк».

«Наша дверь открыта! Мы ожидаем, что поклонники Ататюрка прибудут в Долмабахче под турецкими флагами, чтобы сыграть финал Суперкубка, который будет разыгран в честь 100-летия нашей Республики, в соответствующую дату, в нашем районе Ататюрка, на самом красивом стадионе в мире», – говорится в заявлении.

  • Матч между «Галатасараем» и «Фенербахче» не состоялся из-за конфликта с организаторами.
  • Туркам не разрешили включить на стадионе гимн страны и вывесить портрет Мустафы Кемаля Ататюрка.
  • «Водафон Парк» – домашний стадион «Бешикташа».

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Источник: твиттер «Бешикташа»
Турция. Суперлига Фенербахче Галатасарай Бешикташ
Комментарии (1)
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Napaleon Banapart
1703932101
Изначально нужно было так и делать. Матч за Суперкубок нужно играть дома.
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