Черышев назвал любимые новогодние блюда

Главный тренер «Шинника» Дмитрий Черышев ответил на вопросы по поводу празднования Нового года.

– Буду справлять в Москве. С Денисом поговорим по телефону, он сейчас занят, освободится только к 30 декабря.

– Какие ваши любимые новогодние блюда?

– Селедка под шубой, винегрет – одни из главных блюд. Еще нравится подслащенная квашеная капуста с морковкой. Ну и оливье, хотя его можно постоянно готовить.

– Сами обычно все готовите?

– Когда есть возможность, помогаю нарезать салаты, тоже участвую в готовке. Но сейчас возможности нет.