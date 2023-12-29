Черышев назвал любимые новогодние блюда

Главный тренер «Шинника» Дмитрий Черышев ответил на вопросы по поводу празднования Нового года.
– Буду справлять в Москве. С Денисом поговорим по телефону, он сейчас занят, освободится только к 30 декабря.
– Какие ваши любимые новогодние блюда?
– Селедка под шубой, винегрет – одни из главных блюд. Еще нравится подслащенная квашеная капуста с морковкой. Ну и оливье, хотя его можно постоянно готовить.
– Сами обычно все готовите?
– Когда есть возможность, помогаю нарезать салаты, тоже участвую в готовке. Но сейчас возможности нет.
- Черышев возглавил «Шинник» неделю назад.
- Команда идет 13-й в Первой лиге.
- До этого тренер работал в андоррской «Санта-Коломе».
Источник: «РБ Спорт»