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    Черышев назвал любимые новогодние блюда

    Главный тренер «Шинника» Дмитрий Черышев ответил на вопросы по поводу празднования Нового года.

    – Буду справлять в Москве. С Денисом поговорим по телефону, он сейчас занят, освободится только к 30 декабря.

    – Какие ваши любимые новогодние блюда?

    – Селедка под шубой, винегрет – одни из главных блюд. Еще нравится подслащенная квашеная капуста с морковкой. Ну и оливье, хотя его можно постоянно готовить.

    – Сами обычно все готовите?

    – Когда есть возможность, помогаю нарезать салаты, тоже участвую в готовке. Но сейчас возможности нет.

    • Черышев возглавил «Шинник» неделю назад.
    • Команда идет 13-й в Первой лиге.
    • До этого тренер работал в андоррской «Санта-Коломе».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    29.12.2023 18:44
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