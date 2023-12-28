Назван срок контракта Слуцкого с китайским клубом

Контракт российского тренера Леонида Слуцкого с китайским «Шанхай Шэньхуа» рассчитан на один год. По данным журналиста Ивана Карпова, такой короткий срок является нормой для местной Суперлиги.

«Тренеры в клубах Суперлиги редко засиживаются больше 1-2 сезонов. Особенно иностранные, от которых сразу ждут чудес. Это объективно риск – никто не знает, как себя покажет коуч, который раньше никогда не работал в Китае.

Предшественник Слуцкого У Цзиньгуй вкалывал почти 2 года и все равно был уволен. Несмотря на выигранный Кубок и прямую путевку в местную Лигу Чемпионов. А ведь это легенда «Шэньхуа» – он неоднократно возвращался и помогал команде в тяжелые времена.

До У Цзиньгуя – 2 года работал кореец Чхве Ганхи, один из самых титулованных тренеров в азиатском футболе. И то его уволили посреди сезона. А до него максимум люди задерживались по году.

Для Китая 1-летний контракт – норма», – написал журналист.