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    Назван срок контракта Слуцкого с китайским клубом

    Контракт российского тренера Леонида Слуцкого с китайским «Шанхай Шэньхуа» рассчитан на один год. По данным журналиста Ивана Карпова, такой короткий срок является нормой для местной Суперлиги.

    «Тренеры в клубах Суперлиги редко засиживаются больше 1-2 сезонов. Особенно иностранные, от которых сразу ждут чудес. Это объективно риск – никто не знает, как себя покажет коуч, который раньше никогда не работал в Китае.

    Предшественник Слуцкого У Цзиньгуй вкалывал почти 2 года и все равно был уволен. Несмотря на выигранный Кубок и прямую путевку в местную Лигу Чемпионов. А ведь это легенда «Шэньхуа» – он неоднократно возвращался и помогал команде в тяжелые времена.

    До У Цзиньгуя – 2 года работал кореец Чхве Ганхи, один из самых титулованных тренеров в азиатском футболе. И то его уволили посреди сезона. А до него максимум люди задерживались по году.

    Для Китая 1-летний контракт – норма», – написал журналист.

    • Слуцкий приступит к исполнению своих обязанностей в «Шанхай Шэньхуа» с 1 января.
    • Последним клубом 52-летнего специалиста был «Рубин», который он покинул в ноябре 2022 года.
    • Также Слуцкий работал главным тренером в волгоградской «Олимпии», «Динамо» (Полтавская), «Уралане», «Москве», «Крыльях Советов», ЦСКА, сборной России, «Халл Сити» и «Витессе».

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    Источник: телеграм-канал Инсайды от Карпа // Карпов

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