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    Игнатьев объяснил, как Слуцкому нужно вести себя в Китае

    Бывший тренер «Шаньдун Лунэна» Борис Игнатьев прокомментировал назначение Леонида Слуцкого в «Шанхай Шэньхуа».

    «Ему будет необходимо выстроить определенное отношение к игрокам в плане бытовой и игровой дисциплины. Нельзя идти по российскому пути, когда можно использовать разные варианты. Там нужно стремление не обидеть человека.

    У меня было несколько случаев, когда меня ставили на место, и говорили, что все китайцы равны, независимо от того, бедный игрок или богатый. Оскорблять никого нельзя. Надо искать формы общения, не обидные для футболистов», – сказал Игнатьев.

    • Последним местом работы Слуцкого был «Рубин», который тренер покинул в ноябре прошлого года.
    • После Слуцкий вел YouTube-шоу «Ну, так нельзя, ###» вместе с нападающим «Локомотива» Артемом Дзюбой.
    • «Шанхай Шэньхуа» – 5-я команда последнего чемпионата Китая.

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    Источник: «Евро-футбол.Ру»

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    27.12.2023 23:28
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