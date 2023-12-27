Игнатьев объяснил, как Слуцкому нужно вести себя в Китае

Бывший тренер «Шаньдун Лунэна» Борис Игнатьев прокомментировал назначение Леонида Слуцкого в «Шанхай Шэньхуа».

«Ему будет необходимо выстроить определенное отношение к игрокам в плане бытовой и игровой дисциплины. Нельзя идти по российскому пути, когда можно использовать разные варианты. Там нужно стремление не обидеть человека.

У меня было несколько случаев, когда меня ставили на место, и говорили, что все китайцы равны, независимо от того, бедный игрок или богатый. Оскорблять никого нельзя. Надо искать формы общения, не обидные для футболистов», – сказал Игнатьев.