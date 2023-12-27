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    Селюк предрек Слуцкому провал в Китае

    Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал назначение Леонида Слуцкого на пост главного тренера «Шанхай Шэньхуа».

    «Что ждет клуб? Провал. Средства массовой информации столько уделяют этому внимания. Это абсолютно идентично тому, что Игорь Черевченко тренировал «Истиклол» в Таджикистане, Андрей Канчельскис возглавил команду в Киргизии и так далее.

    Уровень чемпионатов Таджикистана, Киргизии и Китая примерно одинаковый. Это же Китай, а не какая-то футбольная Мекка. Китайцы, мне кажется, еще ни разу не выходили на чемпионат мира», – сказал Селюк.

    • Последним местом работы Слуцкого был «Рубин», который тренер покинул в ноябре прошлого года.
    • После Слуцкий вел YouTube-шоу «Ну, так нельзя, ###» вместе с нападающим «Локомотива» Артемом Дзюбой.
    • «Шанхай Шэньхуа» – 5-я команда последнего чемпионата Китая.

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    Источник: Metaratings

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    27.12.2023 23:21
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