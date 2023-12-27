Корнеев язвительно высказался о назначении Слуцкого в Китай

Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев оценил назначение Леонида Слуцкого в «Шанхай Шэньхуа».
«Немного удивительно. В последнее время он больше стал шоуменом, чем тренером. Но это говорит о том, что он соскучился по тренерской профессии. И поэтому, наверное, сделал этот ход. В Китае его шоу ещe не видели», – сказал Корнеев.
- Слуцкий с 1 января станет главным тренером «Шанхай Шэньхуа».
- Последним клубом 52-летнего специалиста был «Рубин», который он покинул в ноябре 2022 года.
- Также Слуцкий работал главным тренером в волгоградской «Олимпии», «Динамо» (Полтавская), «Уралане», «Москве», «Крыльях Советов», ЦСКА, сборной России, «Халл Сити» и «Витессе».
Источник: «Матч ТВ»