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    • Корнеев язвительно высказался о назначении Слуцкого в Китай

    Корнеев язвительно высказался о назначении Слуцкого в Китай

    Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев оценил назначение Леонида Слуцкого в «Шанхай Шэньхуа».

    «Немного удивительно. В последнее время он больше стал шоуменом, чем тренером. Но это говорит о том, что он соскучился по тренерской профессии. И поэтому, наверное, сделал этот ход. В Китае его шоу ещe не видели», – сказал Корнеев.

    • Слуцкий с 1 января станет главным тренером «Шанхай Шэньхуа».
    • Последним клубом 52-летнего специалиста был «Рубин», который он покинул в ноябре 2022 года.
    • Также Слуцкий работал главным тренером в волгоградской «Олимпии», «Динамо» (Полтавская), «Уралане», «Москве», «Крыльях Советов», ЦСКА, сборной России, «Халл Сити» и «Витессе».

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    Источник: «Матч ТВ»

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