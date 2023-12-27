Корнеев язвительно высказался о назначении Слуцкого в Китай

Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев оценил назначение Леонида Слуцкого в «Шанхай Шэньхуа».

«Немного удивительно. В последнее время он больше стал шоуменом, чем тренером. Но это говорит о том, что он соскучился по тренерской профессии. И поэтому, наверное, сделал этот ход. В Китае его шоу ещe не видели», – сказал Корнеев.