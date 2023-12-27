Слуцкий – об одиночестве: «Я привык, мне очень комфортно»

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий рассказал, как ему живется одному.

– Хотелось бы влюбиться?

– Ох какой сложный вопрос. Очень сложный.

– Вы сами такой человек очень консервативный, и вам тяжело влюбиться, испытать что-то такое?

– Я вообще считаю, что после 40 лет... У каждого возраста есть своя физиологическая подложка. Поэтому влюбиться в 50 лет так же, как ты влюблялся в 20 лет, просто физиологически невозможно.

– А если ей 20 лет?

– Она-то влюбится – вопрос в тебе. Пока это очень сложная история.

Тренер – это самая одинокая профессия, которая существует. И когда ты 30 лет в этом тренерстве, ты привыкаешь к нему. Мне не скучно с самим собой. Мне не скучно в каких-то вещах. У тебя взрослый ребенок. Ты просто адаптировался в каких-то вещах.

Но если вдруг мое хрупкое сердце среагирует, это будет замечательно, прекрасно – сумасшедший бонус в моей жизни.

– А если нет?

– Если нет – я очень комфортно, спокойно чувствую себя в этом состоянии.

Слуцкий с 1 января станет главным тренером «Шанхай Шэньхуа».

Последним клубом 52-летнего специалиста был «Рубин», который он покинул в ноябре 2022 года.

Также Слуцкий работал главным тренером в волгоградской «Олимпии», «Динамо» (Полтавская), «Уралане», «Москве», «Крыльях Советов», ЦСКА, сборной России, «Халл Сити» и «Витессе».

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