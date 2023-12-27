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  • Слуцкий — о судействе в РПЛ: «Я все время пытался фактами доказывать, как обходят VAR»

Слуцкий — о судействе в РПЛ: «Я все время пытался фактами доказывать, как обходят VAR»

27 декабря 2023, 13:34
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Леонид Слуцкий, который с 1 января станет главным тренером китайского «Шанхай Шэньхуа», побеседовал с нападающим «Локомотива» Артемом Дзюбой о судействе в РПЛ.

Дзюба: В России уже сложилось [мнение], что с судьями у вас, условно, бойня...

Слуцкий: Это как донкихоство, борьба с ветряными мельницами. Все знают, что судейство у нас не самое объективное, мягко говоря, в мире. Я все время пытался фактами доказывать, как обходят VAR, как у нас увеличивается вдруг количество желтых карточек неожиданно, как происходят те процессы, другие процессы.

Когда Ашот Рафаилович [Хачатурянц] возглавлял судейский комитет, был с ним хороший контакт. Когда в ЭСК иностранцев стало больше, чем россиян, – 4 на 3 – это был лучший год по поводу судейства.

Как только вся эта ситуация происходит, все члены ЭСК уезжают, и нам на первый же матч с «Ростовом» назначают Мешкова, который со мной даже не здоровался. Скажи мне, это может быть случайно?

Я помню, когда мы играли в «Олимпии» в КФК. Ты приезжаешь в Ростов, в комитет Юга, а у них уже висит финальная таблица первенства перед началом чемпионата.

Все об этом боятся говорить, потому что нужны факты, если ты говоришь. Это знают люди, которые находятся внутри. Поэтому и так бесятся периодически тренеры, потому что понимают, что это не просто ошибка. Это субъективизм, связанный, скорее всего, с какой-то там...

Дзюба: Ситуацией.

Слуцкий: Да. Ситуацией не совсем спортивной. Естественно, тебя это бесит и раздражает. И ты понимаешь, что твоя жизнь... Помнишь, как в фильме «Гараж» Бурундуков орал: «Почему моя жизнь должна зависеть от какого-то вахтера?»

Ты и сидишь и думаешь, почему твоя жизнь должна зависеть от какого-то Вилкова. Ну почему? Хочешь или не хочешь – это зависит. У футболистов это не так, у вас уровень ответственности другой. А здесь ты все можешь сделать правильно...

Как там Журавель говорил: «Слуцкому надо сосредоточиться на тренерстве, а не на судействе». Я ему хотел сказать: «А если он сидит, ведет репортаж, и тут заходит чудак, его отталкивает, выхватывает микрофон и начинает говорить? Он что-то пытается, а тот его опять оттолкнул, не дает ему комментировать. И ты ему скажешь: «Ну что ты, Тимур, сосредоточься, пожалуйста, на комментаторстве. Ну что ты сосредоточился на человеке, который тебе мешает комментировать?» Это такая дилетантская и поверхностная фраза.

Мне на каком-то этапе показалось, что какая-то борьба... Особенно когда Ашот Рафаилович возглавил. Я подумал: «Вот оно! Сейчас все будет прекрасно и великолепно». Но, соответственно, все уехали, и все.

У меня единственное требование к арбитру... Вот ты игрок, ты всегда чувствуешь, когда подсуживают, а не просто ошибаются.

Дзюба: Конечно.

Слуцкий: В Голландии была одна ситуация. И то, после этого мы с Гезюбююком лучшие друзья, он судит на топовом уровне, и мы реально с ним прям серьезно говорили, и он даже сказал, что я в чем-то был прав, в каких-то моментах.

За два года – один раз. Здесь ничего такого нет. А у нас, к сожалению... Когда это просто ошибки, вопросов нет. Ко многим судьям я отношусь с достаточно большим уважением, потому что у меня ни разу не возникло ощущение предвзятости с их стороны. Но и есть большая когорта...

Дзюба: Леонид Слуцкий – Дон Кихот.

Слуцкий: (смеется) Не скажу, что Дон Кихот, кстати, какой-то положительный персонаж. Очень спорная фигура, на самом деле.

Дзюба: Согласен.

  • Слуцкий приступит к исполнению своих обязанностей в «Шанхай Шэньхуа» с 1 января.
  • Последним клубом 52-летнего специалиста был «Рубин», который он покинул в ноябре 2022 года.
  • Также Слуцкий работал главным тренером в волгоградской «Олимпии», «Динамо» (Полтавская), «Уралане», «Москве», «Крыльях Советов», ЦСКА, сборной России, «Халл Сити» и «Витессе».

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Источник: YouTube-канал «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Шанхай Шэньхуа Дзюба Артем Слуцкий Леонид
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