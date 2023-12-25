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    Титов раскрыл, что заставило его грустить в 2023 году

    Бывший капитан «Спартака» Егор Титов подвел итоги уходящего года.

    «Для меня 2023-й прошeл «слава богу». Из позитивного – у меня растeт внук, скоро ему полтора года. Уже человечек!

    Из спортивного – без европейских матчей грустновато. Грустно, что над российским футболом и спортом издеваются, но я уверен, что мы будем сильнее», – сказал Титов.

    • Команды из России отстранены от международных соревнований с февраля 2022 года.
    • Сборная уже пропустила стыки ЧМ-2022, сам чемпионат мира, Лигу наций и отбор Евро-2024.
    • РПЛ из-за простоя опустилась на 29-е место в обновленном рейтинге УЕФА.

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    Источник: Metaratings

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