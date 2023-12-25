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    • Ивич прокомментировал несостоявшийся трансфер Сперцяна в «Аякс»

    Ивич прокомментировал несостоявшийся трансфер Сперцяна в «Аякс»

    Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич высказался о том, что летом полузащитник Эдуард Сперцян мог уехать в Европу.

    – А со Сперцяном общались в то время, когда он мог перейти в «Аякс»?

    – Конечно, я знал, что в середине августа по нему пришло предложение из «Аякса». Для меня как для тренера это радость – он очень талантливый игрок, один из наших капитанов.

    Сперцян заслуживал этого предложения. Эдо многое сделал для «Краснодара». В команде философии «Аякса» игроки с таким потенциалом могут создать себе платформу для перехода в топ-клуб.

    Я сказал ему, что не вправе останавливать его развитие и только поддерживаю трансфер. Но решение принимаю не я – есть клуб, который инвестировал в Эдо с детства. Чтобы Сперцян ушeл, «Краснодар» должно всe устроить.

    Но посмотрите, где сейчас «Аякс»? Как они играли последние полгода? Возможно, не так уж и плохо, что Эдо остался с нами.

    • «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером РПЛ.
    • Сперцян в этом сезоне провел 21 матч, забил 8 голов и сделал 4 ассиста.
    • Сообщалось об интересе к нему со стороны «Ювентуса».

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    Источник: «Чемпионат»

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