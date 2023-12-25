Ивич прокомментировал несостоявшийся трансфер Сперцяна в «Аякс»

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич высказался о том, что летом полузащитник Эдуард Сперцян мог уехать в Европу.

– А со Сперцяном общались в то время, когда он мог перейти в «Аякс»?

– Конечно, я знал, что в середине августа по нему пришло предложение из «Аякса». Для меня как для тренера это радость – он очень талантливый игрок, один из наших капитанов.

Сперцян заслуживал этого предложения. Эдо многое сделал для «Краснодара». В команде философии «Аякса» игроки с таким потенциалом могут создать себе платформу для перехода в топ-клуб.

Я сказал ему, что не вправе останавливать его развитие и только поддерживаю трансфер. Но решение принимаю не я – есть клуб, который инвестировал в Эдо с детства. Чтобы Сперцян ушeл, «Краснодар» должно всe устроить.

Но посмотрите, где сейчас «Аякс»? Как они играли последние полгода? Возможно, не так уж и плохо, что Эдо остался с нами.