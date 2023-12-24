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    • Аршавин объяснил причину интереса к испанским тренерам в РПЛ

    Аршавин объяснил причину интереса к испанским тренерам в РПЛ

    Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин ответил на вопросы о назначении бывшего наставника сборной Испании Роберта Морено главным тренером «Сочи».

    Как прокомментируете назначение Роберта Морено главным тренером «Сочи»?

    – Сочинцам нужен тренер, который наведет порядок. Получится ли у Морено – увидим.

    – Не удивляет последнее место сочинской команды?

    – Оно связано с составом – не было качественного усиления. Но все равно не ожидал, что команда окажется так низко.

    – Морено – уже третий испанец в РПЛ. Не кажется ли вам странным такой выбор?

    – Это выбор руководителей клубов. Значит, они видят в испанских тренерах какую-то изюминку, которую могут внести. Сказалось и то, что уровень испанского футбола высок.

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    Источник: «Спорт уик-энд»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17633

      Алексей З 22 минуты назад

      По корпоративной этике и соблюдая субординацию , Андрюша ничего негативного о Зените не скажет , но с радостью будет "перемывать кости" остальным клубам.
      Порой хочется сказать , а не пошёл бы ты на...( лесом ) , со своими советами.

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