Аршавин объяснил причину интереса к испанским тренерам в РПЛ

Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин ответил на вопросы о назначении бывшего наставника сборной Испании Роберта Морено главным тренером «Сочи».
– Как прокомментируете назначение Роберта Морено главным тренером «Сочи»?
– Сочинцам нужен тренер, который наведет порядок. Получится ли у Морено – увидим.
– Не удивляет последнее место сочинской команды?
– Оно связано с составом – не было качественного усиления. Но все равно не ожидал, что команда окажется так низко.
– Морено – уже третий испанец в РПЛ. Не кажется ли вам странным такой выбор?
– Это выбор руководителей клубов. Значит, они видят в испанских тренерах какую-то изюминку, которую могут внести. Сказалось и то, что уровень испанского футбола высок.
- Помимо Морено в РПЛ работают еще два испанских тренера – Гильермо Абаскаль в «Спартаке» и Давид Деограсия в «Оренбурге».
- «Сочи» занимают 16-е место в РПЛ с 11 очками после 18 матчей.
Источник: «Спорт уик-энд»