Аршавин объяснил причину интереса к испанским тренерам в РПЛ

Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин ответил на вопросы о назначении бывшего наставника сборной Испании Роберта Морено главным тренером «Сочи».

– Как прокомментируете назначение Роберта Морено главным тренером «Сочи»?

– Сочинцам нужен тренер, который наведет порядок. Получится ли у Морено – увидим.

– Не удивляет последнее место сочинской команды?

– Оно связано с составом – не было качественного усиления. Но все равно не ожидал, что команда окажется так низко.

– Морено – уже третий испанец в РПЛ. Не кажется ли вам странным такой выбор?

– Это выбор руководителей клубов. Значит, они видят в испанских тренерах какую-то изюминку, которую могут внести. Сказалось и то, что уровень испанского футбола высок.