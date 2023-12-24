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    Ловчев высказался по возможному отъезду Слуцкого в Китай

    Бывший игрок «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев пожелал Леониду Слуцкому, который может возглавить китайский «Шанхай Шэньхуа», поработать подольше.

    «Я это называю так – зацепиться за профессию. Потому что последний год Леонид Викторович занимался проектами в ютубе. Отзывы на юмористический проект были крайне жесткими.

    Около года назад я встретил Леонида Викторовича в кафе в телецентре Останкино, спросил – собирается ли он работать. Он сказал, что в России не хочет работать. Я так понял, что это из-за судейства, когда его «Рубин» прибивали.

    Китай – необычный рынок, футбол. Если у нас тренеры работают в среднем меньше двух сезонов, то там, предположу, все еще жестче. Вообще, тренерский рынок стал очень скоротечный – нет ни у кого не то, что двух лет, а года. Взяли состав, пригласили тренера – погнали на один сезон. Если чуть что не устроило, тут же меняют, зовут следующего.

    Поэтому Слуцкому будет очень трудно. Тут сложно даже оценить эту командировку – получится или нет, потому что все абсолютно непредсказуемо. Точно совершенно одно – никто не будет давать большого кредита доверия и ждать, чтобы тренер реализовал свои творческие задумки. Не будет результата – найдут следующего, и тут можно только пожелать нашему специалисту поработать подольше», – написал Ловчев.

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    Источник: телеграм-канал Ловчев Online

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +11934

      alex1951 1 час назад

      А Лёнчику все по барабану...не важно где,не важно с кем....главное ,что Жень-шень Хуа))))....во,где поле деятельности....Китай - это наше все!

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