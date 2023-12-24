Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Ловчев высказался по возможному отъезду Слуцкого в Китай

24 декабря 2023, 19:20
1

Бывший игрок «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев пожелал Леониду Слуцкому, который может возглавить китайский «Шанхай Шэньхуа», поработать подольше.

«Я это называю так – зацепиться за профессию. Потому что последний год Леонид Викторович занимался проектами в ютубе. Отзывы на юмористический проект были крайне жесткими.

Около года назад я встретил Леонида Викторовича в кафе в телецентре Останкино, спросил – собирается ли он работать. Он сказал, что в России не хочет работать. Я так понял, что это из-за судейства, когда его «Рубин» прибивали.

Китай – необычный рынок, футбол. Если у нас тренеры работают в среднем меньше двух сезонов, то там, предположу, все еще жестче. Вообще, тренерский рынок стал очень скоротечный – нет ни у кого не то, что двух лет, а года. Взяли состав, пригласили тренера – погнали на один сезон. Если чуть что не устроило, тут же меняют, зовут следующего.

Поэтому Слуцкому будет очень трудно. Тут сложно даже оценить эту командировку – получится или нет, потому что все абсолютно непредсказуемо. Точно совершенно одно – никто не будет давать большого кредита доверия и ждать, чтобы тренер реализовал свои творческие задумки. Не будет результата – найдут следующего, и тут можно только пожелать нашему специалисту поработать подольше», – написал Ловчев.

Еще по теме:
Ловчев двумя словами описал игру «Спартака» в этом сезоне 1
Реакция Ловчева на скандальный пенальти в Воронеже 18
Ловчев прокомментировал победу «Спартака» над «Зенитом» 8
Источник: телеграм-канал Ловчев Online
Россия. Премьер-лига Шанхай Шэньхуа Слуцкий Леонид Ловчев Евгений
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
alex1951
1703437145
А Лёнчику все по барабану...не важно где,не важно с кем....главное ,что Жень-шень Хуа))))....во,где поле деятельности....Китай - это наше все!
Ответить
Главные новости
Головин останется в «Монако»: он не ведет переговоров с другими клубами
13:29
Хлусевич после ухода из «Спартака» согласовал контракт с новым клубом
13:00
«Зенит» – «Локомотив» рассудит Новиков и другие назначения на 8-й тур РПЛ
12:45
3
«Спартак» расторг контракт с защитником, сыгравшим 110 матчей за клуб
12:15
11
Семак – о поражении от ЦСКА: «Зенит» играл лучше, судейство внесло коррективы»
12:10
11
Видео«Добро пожаловать домой»: «Локо» объявил о трансфере игрока за 125 миллионов рублей
12:00
1
ФотоРПЛ назвала лучшего тренера июля-августа
11:27
6
Семак высказался о возможном трансфере Головина в «Зенит»
11:15
2
Батраков раскрыл детали сорвавшегося перехода в «ПСЖ»: «Это было серьезно»
10:52
3
Фото«Локомотив» объявил об уходе игрока в «Крылья Советов»
10:27
1
Все новости
Все новости
Кисляк оценил дебют Батракова в Лиге чемпионов
13:16
Фото«Оренбург» подписал бывшего игрока «Спортинга»
12:32
Видео«Добро пожаловать домой»: «Локо» объявил о трансфере игрока за 125 миллионов рублей
12:00
1
Стало известно, где продолжит карьеру Ильзат Ахметов
11:40
2
ФотоРПЛ назвала лучшего тренера июля-августа
11:27
6
Семак высказался о возможном трансфере Головина в «Зенит»
11:15
2
Фото«Локомотив» объявил об уходе игрока в «Крылья Советов»
10:27
1
«Зенит» расстался с вратарем, которого подписал два дня назад
10:18
23
8-й тур РПЛ 2026/27: расписание, трансляции и превью всех матчей
10:17
Семин назвал самый стабильный клуб РПЛ за последние три года
09:52
1
Сафонов – о Головине: «Не верю, что из-за каких-то копеек поедет в «Спартак»
09:08
4
Где смотреть матч «Крылья Советов» – «Родина»: во сколько прямая трансляция: 8 сентября 2026
09:04
Шнякин: «В истории с трансфером Головина в РПЛ меня возмущает одна вещь»
05:53
1
Файзулин стал миллиардером после завершения карьеры: раскрыто, на чем он заработал
04:24
7
Слуцкий назвал имя россиянина, который уедет в Европу вслед за Батраковым
03:54
5
Слуцкий признался, кого из российских футболистов мечтает потренировать – он назвал три фамилии
01:30
3
Игрок «Зенита» получил вызов в сборную Бразилии
01:14
Радимов потребовал объяснений из-за неназначенного пенальти на Соболеве в игре с ЦСКА
Вчера, 23:15
12
Бубнов – о Головине: «Что он здесь забыл? Переоценен нами очень сильно»
Вчера, 22:38
3
Олейников объяснил, почему принял решение о переходе в ЦСКА
Вчера, 22:12
2
Батраков назвал 5 российских игроков, которые могут уехать в Европу
Вчера, 21:48
5
С двух клубов из России сняли запрет на новичков перед закрытием трансферного окна
Вчера, 21:26
1
ЦСКА получил предложение по Гонду
Вчера, 20:43
8
Батраков рассказал о реакции Подшибякиной на трансфер в «Галатасарай»
Вчера, 20:32
4
Губерниев двумя словами описал трансфер Головина в «Спартак»
Вчера, 19:55
3
ФотоНовичок ЦСКА Олейников сделал фото с Бабаевым
Вчера, 19:31
2
Видео«Добро пожаловать домой»: ЦСКА объявил о трансфере игрока
Вчера, 19:06
4
Лещенко – о российском футболисте: «Я его поклонник, давно таких не было»
Вчера, 18:50
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+