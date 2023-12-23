Реакция Слуцкого на вопрос про скорое назначение в Китай

Тренера Леонида Слуцкого спросили про готовящееся назначение в «Шанхай Шэньхуа». Это произошло на премии «Голос спорта», где Слуцкий получил приз за лучший репортаж года (матч «Реал» – «Барселона»).

– Говорят, что ваша тренерская пауза может скоро закончиться. Много информации о возможном продолжении карьеры Китае.

– Я готов говорить только о призе.

– Не откроете секрет по поводу Китая?

– Нет никаких секретов.