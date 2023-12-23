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    Реакция Слуцкого на вопрос про скорое назначение в Китай

    Тренера Леонида Слуцкого спросили про готовящееся назначение в «Шанхай Шэньхуа». Это произошло на премии «Голос спорта», где Слуцкий получил приз за лучший репортаж года (матч «Реал» – «Барселона»).

    – Говорят, что ваша тренерская пауза может скоро закончиться. Много информации о возможном продолжении карьеры Китае.

    – Я готов говорить только о призе.

    – Не откроете секрет по поводу Китая?

    – Нет никаких секретов.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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