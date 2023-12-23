АПЛ. «Астон Вилла» Эмери спаслась в матче с аутсайдером (1:1) и вышла в лидеры

«Астон Вилла» в 18-м туре АПЛ сыграла вничью с «Шеффилд Юнайтед». Команда Унаи Эмери спаслась на 90+8 минуте благодаря голу Николо Дзаньоло.

Прервалась 15-матчевая победная домашняя серия «Астон Виллы» в АПЛ.

Бирмингемцы не лидируют в таблице только ввиду дополнительных показателей. «Шеффилд Юнайтед» покинул последнее место, отправив туда «Бернли».

Англия. АПЛ. 18-й тур

Астон Вилла – Шеффилд Юнайтед – 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Арчер, 87; 1:1 – Дзаньоло, 90+8.

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