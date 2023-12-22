Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    • Главная
    • Новости
    • Осинькин объяснил, почему Дзагоев не перешел в этом году в «Крылья Советов»

    Осинькин объяснил, почему Дзагоев не перешел в этом году в «Крылья Советов»

    Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин сообщил, что трансфер полузащитника Алана Дзагоева был вероятен в этом году.

    «Дзагоев мог оказаться в «Крыльях Советов»? Да, в этом году у нас с ним был контакт. Так получилось, что у нас есть проблемы с заявкой: не купили и не заявили ни одного футболиста. Мы физически не могли, у нас нет ни одного места. Понимаю, что он бы пригодился, но у нас уже был комплект из пяти центральных полузащитников», – сказал тренер.

    • В итоге Дзагоев оказался в греческой «Ламии».
    • Там Алан завершил карьеру.
    • Сейчас Дзагоев живет в Испании, но планирует вернуться в Россию.

    Новости по теме
    Гарре сравнил тренировки Осинькина и Гвардиолы
    Веретенников назвал сильнейшего тренера России – это не Семак 5
    Ларин рассказал, сколько Осинькин и Умяров зарабатывали в «Чертаново»
    Источник: телеграм-канал Нобеля Арустамяна

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:10
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+