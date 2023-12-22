Осинькин объяснил, почему Дзагоев не перешел в этом году в «Крылья Советов»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин сообщил, что трансфер полузащитника Алана Дзагоева был вероятен в этом году.
«Дзагоев мог оказаться в «Крыльях Советов»? Да, в этом году у нас с ним был контакт. Так получилось, что у нас есть проблемы с заявкой: не купили и не заявили ни одного футболиста. Мы физически не могли, у нас нет ни одного места. Понимаю, что он бы пригодился, но у нас уже был комплект из пяти центральных полузащитников», – сказал тренер.
- В итоге Дзагоев оказался в греческой «Ламии».
- Там Алан завершил карьеру.
- Сейчас Дзагоев живет в Испании, но планирует вернуться в Россию.
Источник: телеграм-канал Нобеля Арустамяна