Осинькин объяснил, почему Дзагоев не перешел в этом году в «Крылья Советов»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин сообщил, что трансфер полузащитника Алана Дзагоева был вероятен в этом году.

«Дзагоев мог оказаться в «Крыльях Советов»? Да, в этом году у нас с ним был контакт. Так получилось, что у нас есть проблемы с заявкой: не купили и не заявили ни одного футболиста. Мы физически не могли, у нас нет ни одного места. Понимаю, что он бы пригодился, но у нас уже был комплект из пяти центральных полузащитников», – сказал тренер.