«Спартак» назвал имя первого соперника на сборах

«Спартак» обнародовал планы на первую часть зимних сборов, которые пройдут в Объединeнных Арабских Эмиратах.

Команда выйдет из отпуска 19 января. 22 января, после прохождения медицинского обследования и тестов на функциональную готовность, красно-белые отправятся в ОАЭ. Спартаковцы будут жить и тренироваться в Дубае.

Первый товарищеский матч в 2024 году красно-белые проведут 3 февраля против клуба «Аль-Джазира». За клуб из ОАЭ выступает экс-футболист «Спартака» Фернандо. Начало встречи – в 17:30 по местному времени.

Затем команда примет участие в Зимнем кубке РПЛ. Как и в прошлом году, соревнование пройдет в Абу-Даби. На этот раз соперниками красно-белых станут «Ростов», казахстанский «Кайрат», а также «Шабаб Аль-Ахли» – действующий чемпион ОАЭ.