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    «Спартак» назвал имя первого соперника на сборах

    «Спартак» обнародовал планы на первую часть зимних сборов, которые пройдут в Объединeнных Арабских Эмиратах.

    Команда выйдет из отпуска 19 января. 22 января, после прохождения медицинского обследования и тестов на функциональную готовность, красно-белые отправятся в ОАЭ. Спартаковцы будут жить и тренироваться в Дубае.

    Первый товарищеский матч в 2024 году красно-белые проведут 3 февраля против клуба «Аль-Джазира». За клуб из ОАЭ выступает экс-футболист «Спартака» Фернандо. Начало встречи – в 17:30 по местному времени.

    Затем команда примет участие в Зимнем кубке РПЛ. Как и в прошлом году, соревнование пройдет в Абу-Даби. На этот раз соперниками красно-белых станут «Ростов», казахстанский «Кайрат», а также «Шабаб Аль-Ахли» – действующий чемпион ОАЭ.

    • Точное расписание турнира и соперники по другим товарищеским матчам «Спартака» на сборах станут известны позднее.
    • После 18 туров РПЛ команда занимает пятое место с 30 очками.

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    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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    Сегодня, 18:47
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1788

      k611 3 минуты назад

      Посмотрим на Фернандо, как он там, штрафные бить не разучился.

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